Joseph-Stift bekommt neues Gebäude Im Westflügel wollen sich die Mediziner des Krankenhauses künftig vor allem um ältere Patienten kümmern.

Gute Nachrichten aus dem St. Joseph Stift: Das Krankenhaus feierte Richtfest für seinen neuen Westflügel. 15 Monate nach dem ersten Spatenstich steht der Rohbau an der Georg-Nerlich-Straße, so das Klinikum. Auf dem Dach des Gebäudes wurde im kleinen Kreis von Mitarbeitern, Baubeteiligten und Ordensschwestern der Richtspruch gesprochen. Im neuen Gebäude, das voraussichtlich 2018 in Betrieb genommen wird, sind zukünftig die Akutgeriatrie und die Zentralambulanz im Erdgeschoss untergebracht. Die Kosten für den dreigeschossigen Neubau summieren sich auf 16,9 Millionen Euro. Der Freistaat fördert das Bauvorhaben mit 5,2 Millionen Euro.

Das St. Joseph-Stift rüstet sich mit dem Neubau besonders für die Versorgung hochbetagter Patienten. Der Anteil der Menschen über 80 Jahre und älter wird sich in den nächsten Jahren um mehr als die Hälfte erhöhen, so die Klinik. Die Akutgeriatrie soll diesen Versorgungsbedarf zukünftig auffangen. Daher wurde der Bau noch während der Arbeiten um eine weitere Etage aufgestockt. Auf zwei Stationen stehen künftig 52 Betten zur Verfügung, im Erdgeschoss entsteht eine Tagesklinik mit zwölf Plätzen. (SZ/jv)

