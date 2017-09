Jonsdorfer Sparkassenarena lädt ab Sonntag zum Eislaufen ein Für Sportvereine und Familien gibt es wieder viele Termine. Auch Klassiker wie Eisdisco und Eisspeedway finden statt.

Jonsdorf lädt am Sonntag zum Eislaufen ein. © SZ/Archiv

Auch wenn der Sommer eine späte Zugabe gibt in diesen Tagen: In der Jonsdorfer Sparkassenarena sind die Vorbereitungen auf die neue Wintersaison abgeschlossen. „Das Eis ist drauf, es kann losgehen“, sagt Maik Tempel, Geschäftsführer der Jonsdorfer Kur- und Tourismus GmbH, zu der die Eishalle gehört. Und es geht auch gleich los: Schon an diesem Sonntagnachmittag soll von 14 bis 17 Uhr das erste Familieneislaufen der neuen Saison stattfinden.

Hinter den Mitarbeitern der Arena liegen – wie immer bei einem Saisonwechsel – arbeitsreiche Wochen. „Am 11. September haben wir mit dem Abbau des Kindertobelands begonnen“, sagt Maik Tempel. Die Spielgeräte sind mittlerweile verstaut, ebenso der grüne Teppich der einstigen Spielfläche. Stattdessen macht sich nun wieder eine bis zu vier Zentimeter dicke und 1 800 Quadratmeter große Eisfläche in der Sparkassenarena breit, auch die Banden samt Fangnetzen und Puckschutz sind wieder aufgebaut – Voraussetzungen für die Spiele in der neuen Eishockeysaison des Eissportclubs (ESC) Jonsdorf. Das Eis selbst wird dabei in mehreren Schichten aufgebracht – jedoch erst, nachdem die darunterliegende Betonfläche auf minus fünf Grad Celsius heruntergekühlt wurde. Möglich machen das im Beton verlegte Leitungen, durch die Kühlmittel fließt. Bis die Kältetechnik einsatzbereit ist, vergehen aber drei bis vier Tage, sagt Maik Tempel. „In dieser Zeit wird die Technik gewartet und auf Sicherheit geprüft.“

Alles hat geklappt, das Eis ist pünktlich fertig. Somit können ab nächster Woche die Eishockey-Sportler und die Eisstockschützen ihren Trainingsbetrieb starten. Und am kommenden Wochenende findet bereits die erste Eisdisco der neuen Saison statt. Auch das jährliche Highlight für Motorsportfreunde kehrt laut Tempel in die Eissport-Arena zurück: „Im Februar gibt es wieder Speedway on Ice in Jonsdorf.“ (SZ/se)

erste öffentliche Eislaufzeiten der neuen Saison: 1. Oktober, 14 bis 17 Uhr; 2. und 3. Oktober, 10 bis 17 Uhr; erste Eisdisco am 7. Oktober

