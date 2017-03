Jonsdorfer Eissaison geht in die Endrunde

Schluss mit Eiszeit: Der Frühling hat nicht nur Vorteile. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Jonsdorf. Die aktuelle Eissaison in der Jonsdorfer Sparkassenarena geht in die Endrunde. Nur noch bis zum 19. März ist es in der Eishalle an der Zittauer Straße möglich, auf Kufen übers Eis zu fahren.

Für Schüler gibt es dabei am 14. März noch einmal ein besonderes Angebot: Sie können von 13.30 bis 17 Uhr ermäßigt auf Schlittschuhen laufen und auch welche ausleihen.

zur Startseite