Jonsdorf feiert drei Tage Kirmst Am Wochenende geht es an mehrere Orten in der Gemeinde rund. Einer der Höhepunkte ist die Kuchenfuhre.

Umgebindehaus in Jonsdorf © Matthias Weber

In Jonsdorf wird am kommenden Wochenende Kirmst gefeiert. Darüber informieren die Organisatoren. Das Fest beginnt am Freitag, 18 Uhr, mit der Eröffnung und Bierprobe im Festzelt, 19 Uhr schließt sich ein Lampion- und Fackelumzug mit der Feuerwehr ab Kurpark an. Ab 20 Uhr gibt es Tanz im Festzelt. Am Sonnabend findet von 13 bis 17 Uhr ein Adlerschießen an der Gondelfahrt statt, ab 19 Uhr ist wieder Tanz im Festzelt. Am Sonntag startet um 8 Uhr am Sportplatz die traditionelle Kuchenfuhre durch den Ort und um 10.30 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Kirche statt. Das Festzelt ist ab 11 Uhr ganztägig geöffnet. Zu erleben gibt es dort einen Frühschoppen mit den Grenzland Blasmusikanten, außerdem gibt es dort Mittagstisch, Kaffee und Kuchen. Auch für Kinder gibt es verschiedene Angebote. Gegen 18 Uhr wird der Einzug der Kuchenfuhre ins Festzelt erwartet, ab 18.30 Uhr ist dort noch einmal Tanz. (SZ)

