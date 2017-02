Jonathans kleiner Bruder ist da Der Dreijährige aus Schiebock kämpft gegen eine schwere Krankheit. Schnuller und Fläschchen für Baby Jonas hält er aber schon wieder richtig gut.

Jonathan, dem Großen, sieht man nicht gleich an, wie schwer krank er ist. Dabei kann er sich noch immer nicht wieder wie andere Kinder seines Alters bewegen. Umso schöner, wie er hier mit Brüderchen Jonas spielt. © Steffen Unger

Bei den Weichs wendet sich das Leben gerade zum Guten. Ein zweites Kind ist angekommen und die junge Familie nun zu viert. Die Umstände, in die der kleine Jonas hineingeboren wurde, sind besonders.

Großer Bruder ist der dreijährige Jonathan, dessen Geschichte wir kürzlich erzählten. Eine schwere Krankheit setzte ihm so zu, dass er voriges Jahr vom einen Tag auf den anderen nicht mehr stehen, nicht mehr gehen, nicht mehr sitzen oder sprechen konnte. Ärzte und Eltern kämpfen für seine vollständige Genesung.

Die Ursache für Jonathans Krankheit steht noch nicht zweifelsfrei fest. Vermutet werden Hirnentzündung, ein Gendefekt oder eine Stoffwechselstörung. Aber glücklicherweise ist der Junge in seinen motorischen Fähigkeiten jetzt schon so weit wieder hergestellt, dass er sogar das Fläschchen halten und helfen kann, seinen kleinen Bruder zu füttern.

Baby Jonas hatte sich angekündigt, als vor anderthalb Wochen die Geschichte von Jeanette, Ralph und Jonathan Weich in der SZ lief. Dann kam er noch am Abend desselben Tages. Der kleine Junge der Familie erblickte am 21. Januar in Bischofswerda das Licht der Welt. 53 Zentimeter lang und 3470 Gramm schwer war er zur Geburt. Das macht ihn zum ganz normalen Neugeborenen. Erste Routineuntersuchungen in der Klinik ergaben aber auch, dass er gesund ist. Natürlich hoffen seine Eltern nun, dass das so bleibt und sich das Drama um Jonathan nicht wiederholt. Sobald zweifelsfrei feststeht, was bei dem älteren Sohn die Krankheit ausgelöst hat, soll der Kleine noch einmal untersucht werden, erzählen die Eltern auf Nachfrage.

Hilfe für die junge Familie

Mehr als eine Parallele zum großen Bruder hat Jonas aber schon, jedoch in keiner besorgniserregenden Richtung. Die Eltern können sich darüber amüsieren, dass Jonas wie Jonathan genau drei Tage vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kam. Für Jonas war ursprünglich nicht der 21., sondern der 24. Januar angekündigt. Bei Jonathan war es der 4. August. Er kam aber schon am 1. August. Damit platzte er damals mitten in die Hochzeitsfeier seiner Eltern und deren Familien. Statt an die Hochzeitstorte ging es ins Krankenhaus.

Jeanette Weich lässt jetzt die Arbeit erst einmal ruhen, um für die Kinder da zu sein. Bis auf weiteres kann auch Vati Ralph noch zu Hause arbeiten. Das hatte ihm sein Arbeitgeber ermöglicht, nachdem die Krankheit von Jonathan ausgebrochen war, die selbst schwerbehinderte Mutti wieder schwanger wurde und Jonathan rund um die Uhr Hilfe brauchte. Glück für die Eltern zudem: Jonathans Wiedereingliederung in den Kindergarten trotz seiner noch immer vorhandenen Behinderungen startete jetzt. Dank einer gesonderten Betreuung, die der Landkreis Bautzen finanziert und die Stadt Bischofswerda organisiert hat, kann er vorerst vormittags die Kita Regenbogenvilla in Bischofswerda besuchen. Eine junge Frau aus Dresden, die bei der Stadtverwaltung ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, ist dort für die nächste Zeit erst einmal nur für Jonathan da. Für die Eltern von Jonathan und Jonas ist das ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität.

