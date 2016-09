Jonas läuft taktisch perfekt zum Sieg Riesaer Sportler zeigen in Hoyerswerda und Schneeberg, dass sie in Sachsen Spitze sind.

Jonas Kliemann konnte beim KnappenMan jubeln. Mit einer guten Strategie wurde er Sachsenmeister und erhielt dafür von den Trainern viel Lob. © privat

Für die Nachwuchstriathleten vom Talentstützpunkt des SC Riesa geht eine erfolgreiche Saison langsam zu Ende. Und so fanden an den letzten Wochenenden nochmals eine Vielzahl von Triathlon-Wettkämpfen statt.

Beim KnappenMan (Hoyerswerda) wurden die Sachsenmeisterschaften im Triathlon der Altersklassen Schüler bis Jugend A ausgetragen. Dabei sicherten sich die Riesaer Sportler 3xGold, 1xSilber und 3x Bronze. Den Auftakt machte Jonas Kliemann und lieferte im Rennen der Altersklasse Jugend A endlich einmal ein taktisch perfektes Rennen und gewann souverän den Titel. Bei den Damen in dieser Altersklasse erkämpfte sich Amy Bernhardt einen sehr guten 3. Platz.

Beim abschließenden gemeinsam gestarteten Rennen der Altersklassen Schüler A und Jugend B wurde schon vorm Schwimmstart um die besten Startplätze gerangelt. Am Ende sicherte sich Malte Kreibisch in der Altersklasse „Schüler A“ mit einem etwas überraschenden, aber herausragenden Sieg den Sachsenmeistertitel. Im selben Rennen in der höheren Altersklasse „Jugend B“ setzte sich Artur Stehr wieder einmal mit einer starken Rad- und Laufleistung durch und gewann in diesem Rennen den Sachsenmeistertitel. Komplettiert wurde der Erfolg Titel durch den 2. Platz von Marlon Schuster (Jugend B) und zwei 3. Plätze durch Fritz Bjarsch und Emily Schröder (Schüler A). Auch allen anderen gestarteten Riesaer Sportler unterstrichen mit Top-ten- Platzierungen das sehr gute Mannschaftsergebnis.

Am Filzteich (Schneeberg) ermittelten dagegen die Junioren in bergigem Gelände ihre Sachsenmeister. Hier mussten Marvin Schilling und Jannis Gebauer am Ende leider nur einem Leipziger Sportler den Vortritt machen und belegten mit soliden Leistungen die Plätze 2 und 3.

Für die Sportler um Regionaltrainer Marco Kalwak stehen jetzt noch zwei wichtige Wettkämpfe an. Zum einen werden in Cottbus die Mitteldeutschen Meister im Rahmen der Kinder- und Jugendrangliste ermittelt. Zum Anderen findet in Zwickau der Abschlusswettbewerb der Sachsenliga statt, wo die größeren Sportler ebenfalls noch um einen Podestplatz in der Gesamtwertung kämpfen. (jg)

