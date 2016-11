Jolotschka, der kleine Tannenbaum Die Kamenzer Kinderspielbühne bringt ein neues Weihnachtsstück heraus.

Die Kamenzer Kinderspielbühne probt für ihr neues Weihnachtsstück „Jolotschka, der kleine Tannenbaum“ im Stadttheater. Am 3. Dezember ist Premiere. © Ina Förster

Jolotschka ist schief und krumm. Alle lachen ihn immer nur aus. Dabei träumt der kleine Tannenbaum von großen Taten. Zum Beispiel, bei den Kindern aus der Stadt Weihnachten in der Stube zu stehen. Bis es so weit ist, müssen einige Abenteuer bestanden werden. Da mischen Mascha und ihr Bär fleißig mit. Und der Rest der tierischen Bande ist auch nicht zu verachten. Bis Djed Moros ein Machtwort spricht. Auf Russisch natürlich! Die Kamenzer Kinderspielbühne wagt beim neuen Weihnachtsstück einen Ausflug nach Russland. „Wir dachten, nach den Wichtelthemen der letzten Jahre darf es einmal Väterchen Frost sein, dem man begegnet“, so Kristin Mirtschink. Sie ist die neue Regisseurin im Verein und hat das Stück geschrieben. Mit viel Lust und Leidenschaft übt Text, Tänze und Szenenwechsel ein. Die Kinder haben Spaß bei den Proben. Das sieht man. 15 sind es aktuell. Darunter sogar fünf Jungen. Anfang November sieht das Probenergebnis gut aus. Am 19. November gibt es eine erste große Durchlaufprobe. Bis dahin muss der komplette Text sitzen. Der Premiere in vier Wochen dürfte aber nichts im Weg stehen. Die Eltern im Hintergrund kümmern sich derweil liebevoll um Kostüme und Kulissen. Vor allem die Kindergärten der Stadt werden wieder zu den sechs Aufführungen strömen. Aber natürlich sind auch andere Gäste willkommen. Tickets für die Termine am 3., 6., 8. und 10. Dezember gibt es in der Stadt-Info.

