Jolly Jumper kommt ans Schützenhaus Am 29. und 30. Juli wird am Schützenhaus zum Hof- und Bierfest eingeladen. Stargast ist eine bekannte Partyband.

Stimmung garantiert: Die Partyband Jolly Jumper ist beim Hof- und Bierfest dabei. © PR

Party auf vier Tanzflächen verspricht das „erste Haus am Platze seit 1862“ am 29. und 30. Juli zum Hof- und Bierfest am Schützenhaus. Als Stargast konnte die Partyband Jolly Jumper für den Sonnabendabend gewonnen werden. 21 Uhr geht`s los. Die Jungs touren seit 15 Jahren durch Festzelte und Partyhäuser und spielen sich in über 100 Live-Musik-Shows pro Jahr durch alle Genres. „Mit den beliebtesten Klassikern der Musikgeschichte sowie den Hits der 80er, 1990er und von heute ziehen sie jedes Publikum in ihren Bann“, verspricht Thomas Krause vom Schützenhaus. Das Event ist bereits auf der Internetseite der Eventgroup angekündigt.

Zum Hof- und Bierfest anlässlich des 25-jährigen Schützenhaus-Jubiläums Ende Juli vorigen Jahres sorgte die Hamburger Partyband Atomic Playboys für gute Stimmung. Außerdem gab es Frühschoppen, Familienattraktionen und den Fassbieranstich. Das Hofgelände erstreckt sich rund um eine große Bühne am Schützenhaus.

