John Travolta verschenkt Boeing

John Travolta obenauf. © dpa

Der amerikanische Schauspieler John Travolta (63) hat sein Flugzeug verschenkt. Er habe seine „geliebte“ Boeing 707 einem Luftfahrtmuseum im australischen Albion Park, rund 140 Kilometer südlich von Sydney, vermacht, schrieb der Hobby-Pilot auf seiner Website. Es sei ihm „eine große Freude“, diese Ankündigung zu machen. Die Maschine sei ab 1964 für die australische Fluglinie Qantas im Einsatz gewesen und nach drei Jahrzehnten in Privatgebrauch übergeben worden. Fachkräfte der Gesellschaft zur Restaurierung historischer Flugzeuge (HARS) in Albion Park müssten die Boeing nun für den Flug von den USA nach Australien fit machen. Er selbst hoffe, bei der Überführung an Bord sein zu können. (dpa)

zur Startseite