Johannstädter Schilderwald An gefühlt jeder Straße des Dresdner Stadtteils wechseln die Vorschriften. Wer kein Knöllchen bekommen will, muss ordentlich aufpassen.

Eine Stunde, zwei Stunden, mit Anwohnerparkschein oder Ticket aus dem Automaten – Möglichkeiten des Parkens gibt es jetzt viele in der Johannstadt. © Sven Ellger

Wer in der Johannstadt nahe der Elbe derzeit einen Parkplatz sucht, muss zweimal hinsehen. Seit Anfang Juni gehört das Gebiet zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Gerokstraße und Sachsenallee zur neuen Parkzone 15. Anwohner zahlen für den Parkausweis für ein halbes Jahr 20 Euro, für ein Jahr 30 Euro und für zwei Jahre 50 Euro. Viele von ihnen haben sich schon lange neue Regeln für die Parkplatzsuche gewünscht. Im Viertel gibt es kaum freie Stellflächen, auch weil viele Elbe-, Trödelmarkt- und Biergarten-Ausflügler sowie Angestellte und Kunden der ansässigen Firmen hier parken.

Doch wer dachte, dass die Situation mit der neuen Parkzone einfacher wird, hat sich geirrt. Nun gibt es im Karree einen wahren Schilderwald. An fast jeder Kreuzung steht ein neuer Hinweis mit neuen Regeln. Mal muss bezahlt werden, mal reicht stundenweise die Parkscheibe, mal darf hier nur stehen, wer einen Anwohnerparkausweis hat. Dabei differenzieren die Zeiten und auch die Tage, an denen die eine oder die andere Regel gilt.

Das hat auch Andrea Gladisch verwirrt. Die 49-Jährige ist auf der Hopfgartenstraße zu Besuch. Schnell hat sie einen freien Stellplatz gefunden. Dass sie dafür ein Ticket ziehen muss, sieht sie erst, als sie zum Wagen zurückkommt. „Na hoffentlich habe ich jetzt kein Ticket bekommen“, sagt sie und hat Glück. Sie hätte natürlich ein Ticket gelöst, sagt sie. „Aber dafür müssten die Parkuhren auch sichtbar platziert sein.“ In der Tat ist nicht immer gleich auf den ersten Blick zu erkennen, welcher Art ein freier Parkplatz ist. Die Tücke liegt im Detail – oder nur in einem Wort. So sind die Straßenabschnitte eigentlich von Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr für das Anwohnerparken reserviert. Danach darf jeder dort stehen, ohne Ausweis und ohne Parkticket. Ausnahme: In einigen Bereichen der Florian-Geyer-Straße, Bundschuhstraße und Elsasser Straße darf das Auto werktags 8 bis 19 Uhr nur mit Anwohnerausweis abgestellt werden, also auch an Sonnabenden. Das soll die Parksituation der Bewohner an den Trödelmarktwochenenden verbessern, teilt Stadtsprecher Karl Schuricht mit.

Ohnehin dürfen Anwohner mit Ausweis auch dort kostenlos parken, wo andere Autofahrer einen Parkschein ziehen müssen. Manch einer hat das noch nicht entdeckt. Über 1 100 Parkausweise wurden bereits beantragt. Die Stadtverwaltung geht tagsüber von einem Bedarf von etwa 1 100 und von 1 900 Pkw-Stellplätzen in der Nacht für Bewohner aus. Insgesamt gibt es knapp 3 000 private und öffentliche Stellplätze im Areal.





Doch nicht alle Anwohner freuen sich über die neuen Regeln. So wie Karl-Heinz Tiermann, der am Bönischplatz wohnt. Von 8 bis 19 Uhr hat er es demnächst leichter, einen Stellplatz zu finden. „Aber abends, wenn ich nach Hause komme oder am Wochenende darf jeder hier parken“, sagt er. Dann sucht auch er. „Das ist absoluter Nonsens“, sagt er. Wenig begeistert sind auch die Unternehmer im Viertel. Zwar ist durch das stundenweise kostenlose Parken gewährleistet, dass die Kunden und Besucher nicht lange suchen müssen. Für Mitarbeiter wird es aber hart. Sie können keinen Anwohnerausweis beantragen. Das Tagesticket kostet drei Euro.



„Das wird eine Katastrophe“, sagt Birgit Ebert. Die 62-Jährige arbeitet in der Seniorenresidenz Pro Seniore in der Arnoldstraße. Sie hat oft auf der Pfeifferhannsstraße geparkt. Die ist tagsüber komplett für die reserviert. Auch viele ihrer Kollegen kommen aus dem Umland und sind darauf angewiesen, mit dem Auto auf Arbeit zu fahren. So geht es auch Stefanie Meyer, die im benachbarten Fitnessstudio arbeitet. An dieser Stelle darf an wenigen Stellen zwei Stunden kostenlos geparkt werden. Die 33-jährige Stefanie Meyer sorgt sich nun, dass künftig weniger Menschen in das Studio kommen. Neben den üblichen Vertragskosten fallen für Autofahrer jetzt auch noch Parkgebühren an, sagt sie. Von der nervigen Parkplatzsuche will sie gar nicht erst sprechen.



Auch SPD-Ortsbeirat Dietrich Ewers ist skeptisch. Gegen die Parkzone ist er nicht. Die einzelnen Regeln stören ihn. „Ob sich dadurch das Grundproblem ändert, bleibt offen“, sagt er. Denn mehr Parkplätze sind nicht in der Johannstadt entstanden. Und ab 19 Uhr müssen auch die Anwohner wieder neu suchen. „Abwarten“, sagt Ewers. Die Leute müssen sich daran gewöhnen, auch an den neuen Schilderwald.



