Johanniter werden neue Kita-Betreiber Die Kindertagesstätte Wirbelwind in Reinhardtsdorf-Schöna hat mit den Dresdner Johannitern einen neuen Betreiber.

© dpa

Einstimmig hat sich der Gemeinderat von Reinhardtsdorf-Schöna für einen neuen Betreiber der Kindertagesstätte Wirbelwind entschieden. Das werden die Johanniter Dresden sein. Die Einrichtung in Reinhardtsdorf hat Platz für 70 Kinder. Die Gemeinde hatte dem bisherigen Betreiber, dem Verein Bürgerhilfe Sachsen, fristgerecht zum 31. Juli dieses Jahres gekündigt. Knackpunkt war, dass die Bürgerhilfe im Sommer eine Schließzeit eingeführt hat, was von den Eltern kritisiert wurde. Eine Einigung war nicht zu erzielen, heißt es. Insgesamt gab es drei Bewerber, die sich in Reinhardtsdorf vorgestellt haben. „Sie hatten alle gute Konzepte, aber wir mussten uns schließlich für einen entscheiden“, sagt Bürgermeister Olaf Ehrlich (parteilos). Vereinbart ist, dass der neue Betreiber alle Mitarbeiter übernehmen muss, falls diese das möchten. Johanniter und Bürgerhilfe besprechen nun Details der Übergabe. Ob dabei auch die für diesen Juli festgelegte Schließzeit abgewendet werden kann, ist offen. (SZ/gk)

zur Startseite