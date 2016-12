Johanniter betreiben Wohnungen im Scheunenhof Der caritative Verein will in dem neuen Einkaufscenter vor allem seniorengerechte Quartiere etablieren und betreuen.

Im geplanten Scheunenhofcenter sind künftig auch 65 Wohnungen integriert. © Visualisierung: www.archlab.de

Es dürfte wohl als untrügliches Zeichen zu werten sein, dass das seit Langem geplante Scheunenhofcenter in Pirna in Kürze gebaut wird: Bauherr und Großinvestor Edeka hat jetzt einen Betreiber für die Wohnungen bekannt gegeben, die in dem Einkaufscenter-Komplex entstehen sollen.

Demnach werden sich die Johanniter um die Quartiere kümmern. „Wir freuen uns auf das neue Projekt und werden all unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren einfließen lassen“, sagt Carsten Herde, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Dresden. Der caritative Verein qualifizierte sich nicht zuletzt mit seinem Auftritt in Heidenau für das Pirnaer Vorhaben. Im Johanniter-Zentrum Dohna/Heidenau hatten die Johanniter von März 2014 bis Juli 2015 ihr erstes seniorengerechtes Wohnen in der Region errichtet. Seit September vergangenen Jahres ist das Haus voll ausgelastet. Dieses Konzept will der Verein auch in den Scheunenhof integrieren. Laut Johanniter-Sprecher Danilo Schulz sei die Planung von Edeka, den Scheunenhof um ein innerstädtisches Wohnquartier zu erweitern, auf große Resonanz gestoßen. In anschließenden Gesprächen konnte der Investor die Johanniter als Generalmieter gewinnen.

Der caritative Verein will vor allem ein altersgerechtes Wohnen in dem Objekt etablieren. Die Wohnanlage wird aus insgesamt 65 Wohneinheiten bestehen, die Wohnungsgrößen variieren zwischen 34 und 70 Quadratmetern. Ein Großteil der Quartiere verfügt über einen Balkon oder eine Terrasse. Hinzu kommen ein Seniorentreff sowie Räume für eine Sozialstation. „Mit Blick auf den demografischen Wandel wird altersgerechtes Wohnen immer wichtiger für die Gesellschaft“, sagt Herde. Daher werden sämtliche Wohnungen barrierefrei sein. Eine begehbare Terrasse mit einer Fläche von knapp 180 Quadratmetern steht allen Mietern zusätzlich zur Verfügung und kann auch für interne und externe Veranstaltungen genutzt werden.

Nach Aussage der Johanniter sollen die Bewohner in der Anlage selbstständig, aber nicht allein leben. So werden stets zwei Hausdamen vor Ort sein, die sich um die Mieter kümmern. Je nach Bedarf kann weitere Hilfe oder Pflege hinzugezogen werden. Jede der Wohnungen ist mit einem Hausnotrufgerät ausgestattet, das den Bewohnern zusätzlich Sicherheit bieten soll.

Die Johanniter haben unterdessen schon Räume auf der Pirnaer Bahnhofstraße angemietet. Voraussichtlich ab Februar kommenden Jahres können sich dort Interessenten ständig über das Projekt Scheunenhofcenter und den aktuellen Baufortschritt informieren.

