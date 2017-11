Johannistalstraße wird städtisch Nach dem Trägerwechsel wird die kaputte Straße 2018 repariert. Das Geld soll vom Staat kommen. Sicher ist das aber noch nicht.

Die kaputte Straßenbeleuchtung auf der Muldenbrücke vor Fischendorf wird ebenfalls repariert. Das hängt mit Änderungen der Baulastträgerschaft und damit der Zuständigkeiten zusammen.

Leisnig. Der Termin steht fest: Zum Jahreswechsel ergeben sich im Straßenregister von Kommune, Landkreis und Freistaat Änderungen. Einige Straßen werden aufgewertet, andere herabgestuft. Letzteres trifft auf die Johannistalstraße zu. Diese ist jetzt noch eine Staatsstraße. Deshalb ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) für die Unterhaltung verantwortlich. Wird daraus ab 1. Januar 2018 eine kommunale Straße, hat die Stadt Leisnig dafür zu sorgen, dass die Verbindung in Ordnung kommt – und bleibt. Über diesen Zeitplan informierte Bauamtsleiter Thomas Schröder im Technischen Ausschuss.

Stadtrat Hans-Hermann Schleußner (Freie Wähler) horchte nicht schlecht, als der Amtsleiter erklärte, dass es vorher keine Reparatur geben soll. Der schlechte Zustand der Johannistalstraße stand schon oft in der Kritik. Die vor mehr als 50 Jahren angelegte Pflasterdecke ist fast komplett mit Asphalt überzogen worden, der sich allerdings durch die Belastung und die Witterung wieder abgeschält hat. „In diesem Zustand ist die Straße nicht verkehrssicher“, sagte Thomas Schröder. Ihm zufolge hat es deswegen schon Unfälle gegeben.

Eine Mängelliste der Kommune liege vor. Nun habe das Lasuv noch einen Planer beauftragt, den Zustand zu analysieren. Die Kommune gehe davon aus, dass sie eine Art Abfindung erhält, weil sie die Johannistalstraße in Ordnung bringen muss. Diese könnte bei zehn Prozent der Sanierungskosten liegen. Darüber hinaus rechnet der Amtsleiter mit einer 90-prozentigen Förderung aus dem Programm kommunaler Straßen und Brückenbau. Zusagen darüber gibt es allerdings noch nicht.

Wie der Ausbau konkret aussehen soll, ist gegenwärtig ungewiss. „Das Gutachten wird zeigen, ob die Tragfähigkeit gewährleistet ist und wir gleich auf der Frostschutzschicht neu aufbauen können“, erklärte Schröder. Für ihn steht fest, dass die neue Johannistalstraße schmaler wird, gerade die Einmündung zum Olbrichtplatz ist bis zu zehn Meter breit. Das ist überdimensioniert für eine kommunale Straße.

Den Förderantrag will die Kommune jetzt stellen, während das Umwidmungsverfahren noch läuft. Das Bauamt geht davon aus, dass das Lasuv darauf schaut, dass die Straße noch 2018 in Ordnung gebracht wird. Dafür muss die Stadt einen Nachtragshaushalt erstellen.

Ab der Friedrich-Naumann-Straße, die sich an den Olbrichtplatz anschließt, wird die jetzige Staatsstraße zur Kreisstraße herabgestuft. Damit ändert sich auch die Trägerschaft für die Muldenbrücke vor Fischendorf. „Wann wird dort die Straßenbeleuchtung repariert?“, wollte Stadtrat Rüdiger Schulze (CDU) wissen. Bürger hätten dazu bei ihm nachgefragt. Schon seit zweieinhalb Jahren kommen die Brücke und vor allem die Fußgänger dort ohne Beleuchtung aus. Von der ehemaligen Anlage sind nur noch ein paar Stummel geblieben, der Rest der Masten ist zurückgebaut. An einer Stelle gucken noch Reste des Kabels aus dem Gehweg. Das ist in Folie gewickelt und mit rot-weißem Absperrband an eine Warnbake gebunden.

„Die Brücke wird im Zuge des Trägerwechsels wahrscheinlich im Frühjahr 2018 in Ordnung gebracht“, sagte Schröder. Für die Straßenbeleuchtung bleibe die Kommune zuständig. Die wolle auf die Sanierungsarbeiten warten, weil einiges im Zusammenhang stehe. Kabel seien beispielsweise in den Widerlagern der Brücke verlegt. „Daher macht es wirtschaftlich keinen Sinn, die Beleuchtung separat zu reparieren“, so der Amtsleiter.

Die Straßenbeleuchtung auf der in den 1980er-Jahren errichteten Brücke ist im April 2015 zurückgebaut worden. Ein Mast war umgestürzt, die übrigen durch Korrosion arg in Mitleidenschaft gezogen. „Wir haben bislang nichts unternommen, weil ein Schutz für Fußgänger durch die Leitplanken und das Geländer gegeben ist, sie wegen der fehlenden Beleuchtung keiner höheren Gefahr ausgesetzt sind“, begründete Thomas Schröder.

Mit dem sogenannten Auf- und Ablasten der Straßen wird auf Änderungen in der Infrastruktur und bei der Verkehrsbelegung reagiert. Über die Johannistalstraße ist lange Zeit der Hauptverkehr zur Autobahnanschlussstelle Leisnig gerollt. Mit dem Bau der Umgehungsstraße hat sich das geändert. Diese wird ab Januar komplett in Verantwortung des Freistaates sein. Im Moment gehört die Straße zwischen dem Gewebegebiet und der Thielebrücke noch der Stadt Leisnig.

