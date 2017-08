Johannishöhe lädt zum Jubiläumsfest Das Tharandter Umweltbildungshaus gibt es seit 25 Jahren. Das wird gefeiert.

Jens Heinze und Milana Müller vom Umweltbildungshaus Johannishöhe in Tharandt. © Andreas Weihs

Das Umweltbildungshaus Johannishöhe in Tharandt besteht seit 25 Jahren. Für die Organisatoren rund um den Verein ist dieses Jubiläum ein Anlass zum Feiern. Am 19. August sind alle diejenigen auf die Johannishöhe eingeladen, die die Umweltfreunde in den vergangenen Jahren begleitet haben oder die Johannishöhe schon immer mal besuchen wollten, wie Jens Heinze und Milana Müller vom Umweltbildungshaus mitteilen.

Um 14 Uhr beginnt das Fest, natürlich mit Kaffee und Kuchen. Saxmaxx aus Pohrsdorf bringt dazu die passenden Saxophon-Jazz-Klänge um 15 Uhr. Danach lädt die Kleinkunstbühne diejenigen ein, die selbst etwas zeigen möchten. 18 Uhr spielt Gabriel Jaginiak und Band. Den Abend zum Tanzen eröffnet „BaranBuz“ mit Weltmusik vom Balkan und Osteuropa. Zum abendlichen Bufett seien kulinarische Beiträge willkommen. (SZ/ves)

