Johanna will zu Olympia Sportklettern gehört in Tokio 2020 zum Programm und die Suche nach aussichtsreichen Talenten hat längst begonnen. Zu denen zählt auch Johanna Holfeld.

Fürs Bouldern braucht man Köpfchen. Konzentriert hangelt sich Klettertalent Johanna Holfeld nach oben. © Ronald Bonß

Der Griff hat gesessen. Gekonnt zieht sich Johanna Holfeld nach oben und drückt ihre Füße fest gegen die Wand. Wohin als Nächstes, welche Route ist die beste? Johanna wird sie finden. Die 17-jährige Kletterin ist zurzeit das größte Nachwuchstalent beim Sächsischen Bergsteigerbund (SBB) – und eine aussichtsreiche Anwärterin auf einen Platz bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020. Dort wird Sportklettern mit den Disziplinen Bouldern, Lead und Speed erstmals zum Wettkampfprogramm gehören. Das hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) in Rio de Janeiro entschieden. Für den deutschen Klettersport ergeben sich dadurch neue Perspektiven. Zugleich müssen aber auch einige Veränderungen her, um 2020 möglichst viele Talente zu den Olympischen Spielen schicken zu können.

Johanna könnte eines von ihnen sein. Sie hat vor sieben Jahren mit dem Klettern begonnen und nimmt seitdem mindestens einmal pro Monat an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. Die Dresdnerin ist unter anderem schon bei Jugendeuropa- und Jugendweltmeisterschaften im Klettern angetreten. Letztere fanden 2015 in Italien statt. Dort schaffte es Johanna auf Platz neun. Beim diesjährigen Jugendeuropacup in Graz klappte es sogar mit dem Sieg. „Das war einer meiner größten Erfolge“, sagt die Gymnasiastin, die drei- bis viermal pro Woche trainiert. 2015 wurde sie in den Nationalkader berufen.

Einmal Gold für drei Disziplinen

Zurzeit tritt Johanna vor allem bei Boulder-Wettkämpfen an. In dieser Disziplin klettern die Athleten ohne Seil in Absprunghöhe und müssen vorgegebene Boulder – sogenannte Probleme – lösen. Dafür sind häufig akrobatische Bewegungen gefragt „Die Züge sind deutlich schwerer als beim Lead-Klettern“, sagt die Schülerin. In dieser Disziplin klettert der Athlet wiederum mit dem Seil gesichert im Vorstieg, weshalb vor allem Kraft, Ausdauer sowie taktische und technische Finessen gefragt sind. Beim Speedklettern geht es dagegen um Geschwindigkeit. Zwei Kontrahenten treten parallel auf zwei Routen gegeneinander an. Wer als Erster oben ankommt, gewinnt.

Noch ist unklar, wie der olympische Kletterwettkampf ablaufen wird. Sicher ist bisher nur, dass die Disziplinen Bouldern, Lead und Speed in einer Wertung zusammengefasst werden und es je einen Medaillensatz für Frauen und Männer gibt. Der Deutsche Alpenverein ist der Meinung, dass die drei Disziplinen auf drei Tage aufgeteilt werden sollten. „Erst am letzten Tag darf der Sieger feststehen, damit der Wettkampf spannend bleibt. Er muss so gut sein, dass ihn die Leute auch bei den nächsten Olympischen Spielen sehen wollen“, sagt Wolfgang Wabel, Geschäftsbereichsleiter Bergsport. Klettern sei eine aufstrebende Sportart, die Jugendliche und Erwachsene – egal, ob weiblich oder männlich – gleichermaßen begeistere.

Der Deutsche Alpenverein suche jetzt verstärkt nach Talenten, die eine gute Perspektive für die Olympia-Teilnahme 2020 haben. Besonderes Augenmerk liegt auf Athleten zwischen 14 und 18 Jahren. Wer Potenzial hat, soll speziell trainiert und gefördert werden. „Wir wollen in Deutschland drei Schwerpunktregionen festlegen“, sagt Wabel. „Es sollte dort mehrere vielversprechende Athleten sowie geeignete Hallen und Universitäten geben, damit eine duale Leistungssportkarriere möglich ist.“

Außerdem müsse es in der Region Olympiastützpunkte geben, da die Kletterer dort zum Beispiel physiotherapeutisch und psychologisch betreut werden sollen. „Die Regionen sind noch nicht festgelegt“, sagt Wabel. Dresden sei einer der Kandidaten. „Es gibt hier eine Leistungssporttradition, Kaderkletterer, eine mögliche Anbindung an einen Olympiastützpunkt und engagierte Institutionen.“

Der Alpenverein plant auch, die Trainerausbildung zu verbessern und jugendgerechtes Leistungssporttraining anzubieten. Denn ein weiterer Schwerpunkt der nächsten Jahre wird die Nachwuchsförderung sein. „Wir müssen Acht- bis Zehnjährige motivieren, irgendwann zum leistungssportlichen Klettern überzugehen“, sagt Wabel. Es gebe einen riesigen Talentpool, den man nur noch nicht richtig anzapfen könne. „Dafür fehlen die Kapazitäten. Für eine erfolgreiche Leistungssportentwicklung sind zusätzliche finanzielle Mittel unabdinglich.“ Es gebe schon seit Längerem Gespräche mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesinnenministerium, welches das Geld zur Verfügung stellen müsste. Außerdem soll die Sponsorensituation verbessert werden.

Auch Elisa Neelmeijer, Leistungssportverantwortliche des Sächsischen Bergsteigerbunds, hofft, dass es bald mehr Fördermöglichkeiten für junge Talente – wie SBB-Schützling Johanna – gibt. „Wir unterstützen die Jugendlichen als Verein finanziell, aber wenn sie zum Wettkampf fahren, müssen sie auch etwas Geld beisteuern.“ Es gebe sogar Kletterer, die aus finanziellen Gründen nicht an jedem Wettkampf teilnehmen. Das kann sich wiederum auf die Leistung auswirken, weil die Routine fehlt. „Wir hoffen, dass sich die Strukturen im Klettersport noch mehr professionalisieren“, sagt Elisa Neelmeijer. „So muss es einen Leitfaden geben, wie man an junge Talente herankommt.“

Im Jugendkader des Bergsteigerbunds trainieren zurzeit 20 Jugendliche. Stimmt die Leistung, dann kommen sie in den Landeskader. Um die Kader aufzustocken, will der SBB Gruppen bilden, die wettkampforientiert trainieren. Trotz dieser Pläne glaubt die Leistungssportverantwortliche, dass nur Johanna eine Chance hat, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Andere Talente fehlen derzeit noch. „2024 sehe es dann besser aus – falls Sportklettern dann noch olympisch ist.“

