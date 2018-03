Jörg Pahlitzsch ist Friedensrichter Für das Ehrenamt in Rietschen gab es zwei Bewerber. Der Wahlausgang war denkbar knapp.

Symbolbild. © André Schulz

Rietschen. Wenn zwei sich streiten, dann kümmert sich bei Bedarf der Friedensrichter um den Fall und versucht, zwischen den Streithähnen zu schlichten. Seit Montagabend gibt es in Rietschen auch wieder einen Friedensrichter. Die Mitglieder des Gemeinderates mussten entscheiden, wer Nachfolger von Werner Westphal werden soll. Er hatte das Amt krankheitsbedingt vorzeitig aufgeben müssen. Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer dankte ihm für seine Arbeit. Auf den Aufruf der Gemeinde zwecks seiner Nachfolge hatten sich zwei Bewerber gemeldet. Beide waren am Montag anwesend und stellten sich vor der Wahl vor.

Jörg Pahlitzsch ist 55 Jahre, Geschäftsführer und bezieht seit 2014 EU- (Erwerbsunfähigkeits-, beziehungsweise wie es seit dem Jahre 2001 neu heißt: Erwerbsminderungs-) Rente. „Ich möchte mich als Rietschener in Rietschen einbringen“, sagte er. Bei der Wahl zum Gemeinderat und der berufenen Bürger des Technischen Ausschusses habe es bisher nicht geklappt.

Günther Pahl ist 64 Jahre und in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Seit der Wende arbeitete der Rietschener als Rechtspfleger am Amtsgericht in Weißwasser. Er habe sich um das Amt beworben, weil er nicht wollte, dass es unbesetzt bleibt. Das wäre nach außen ein Armutszeugnis für Rietschen gewesen, so Günther Pahl. Dass es einen zweiten Bewerber gibt, sei für ihn überraschend. Er wolle nicht unbedingt Friedensrichter sein, weshalb er den Räten sagte, dass sie dem anderen Bewerber ihre Stimme geben können.

Als „nicht gerade harten Wahlkampf“ kommentierte das ein Gemeinderat. Es folgte eine bemerkenswerte Wahl in zweierlei Hinsicht: Trotz (oder wegen) seiner Worte bekam Günther Pahl sechs Stimmen. Sieben Räte wählten Jörg Pahlitzsch, eine Stimme war ungültig. In Ermangelung einer Wahlurne wurde ersatzweise ein Bierkrug als Wahlgefäß genutzt.

Seit dem Sommer 2016 ist der Rietschener Friedensrichter auch für die Streitfälle in Kreba-Neudorf zuständig.

