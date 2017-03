Jobs im Ausland Glashüttes Uhrenfirmen schaffen Arbeitsplätze – nicht nur im Müglitztal.

Die Luxusmanufaktur Glashütte Original beschäftigt in ihren 21 Boutiquen weltweit 100 Mitarbeiter. © Egbert Kamprath

Die drei großen Glashütter Uhrenhersteller sind auch als Arbeitgeber außerhalb des Müglitztals tätig. Das ergab eine SZ-Umfrage unter den Firmen. So beschäftigt die Luxusmanufaktur Glashütte Original in ihren 21 Boutiquen weltweit 100 Mitarbeiter. Für den Mitbewerber A. Lange & Söhne sind außerhalb von Glashütte 60 Personen tätig. Und die Uhrenfirma Nomos Glashütte unterhält mit dem Büro „Berliner Blau“ eine Außenstelle in der Hauptstadt. Dort arbeiten 40 Mitarbeiter. In New York sind weitere vier Mitarbeiter für Nomos tätig.

In den Uhren-Boutiquen außerhalb von Deutschland arbeitet hauptsächlich einheimisches Personal. An Standorten mit sehr viel internationaler Kundschaft beschäftigt Glashütte Original auch Mitarbeiter, die zum Beispiel chinesisch oder russisch sprechen, sagt Firmensprecher Michael Hammer. Ähnlich hält es Lange. Mitarbeiter, die in Boutiquen arbeiten, werden über mehrere Monate eingearbeitet und regelmäßig qualifiziert. „Zum Glück ist es nicht ganz so schwer, gutes Verkaufspersonal zu finden, wie qualifizierte Uhrmacher“, sagt Lange-Geschäftsführer Wilhelm Schmid.

In einigen Boutiquen von Lange und Glashütte Original arbeiten auch Serviceuhrmacher. Diese stammen entweder aus Glashütte oder wurden in den jeweiligen Manufakturen geschult. (SZ/mb)

