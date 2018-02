Jobchancen in der Region Für die Woche offener Unternehmen können sich Schüler bereits anmelden.

Bischofswerda. Sieben Unternehmen aus Bischofswerda, Putzkau und Neukirch beteiligen sich an der sachsenweiten Woche offener Unternehmen vom 12. bis 16. März. Anliegen der jährlich stattfindenden Aktion ist es, Schülern Ausbildungsberufe vorzustellen.

Erstmals dabei ist die Volkssolidarität. Interessierte Schüler und Schülerinnen ab Klasse 9 erhalten am 15. März von 8 bis 14 Uhr in Bischofswerda die Möglichkeit, den Beruf des Altenpflegers in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen wie Kurzzeitpflege, Tagespflege oder Sozialstation kennenzulernen. Auch der Partner des Kreisverbandes Bautzen für die schulische Ausbildung, das ibfl aus Bautzen, ist vor Ort.

Über die Ausbildung zum Altenpfleger sowie Hauswirtschafter können sich Schüler am 14. März von 8 bis 13 Uhr im Seniorenwohnhaus „Am Belsmdorfer Berg“ informieren. Außerdem wird das Bachelor-Studium Public Management vorgestellt.

Die IKK classic in Bischofswerda stellt am 14. März von 15 bis 17 Uhr die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten vor. Über die Arbeit einer Steuerkanzlei können sich Schüler am 13. und 15. März jeweils von 13 bis 17 Uhr bei Treukontax in Weickersdorf informieren.

Das Unternehmen Schoplast Bischofswerda lädt für den 14. März von 9 bis 11 Uhr ein. Ausgebildet werden Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, Industriemechaniker und Mechatroniker. Der Neukircher Metallverarbeiter Käppler & Pausch stellt am 15. März ab 14 Uhr die Ausbildung zum Industriemechaniker und zum Fachinformatiker für Systemintegration vor. Wer sich für einen Beruf in der Landwirtschaft interessiert, sollte sich den 13. März, 10 Uhr, vormerken. Dann informiert der Putzkauer Agrarbetrieb über den Bachelor Agrarmanagement. Für alle Angebote ist es notwendig, sich im Internet anzumelden. (SZ)

www.bildungsmarkt-sachsen.de

