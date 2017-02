Jobcenter will Papier verbannen Die Akten der Arbeitssuchenden werden ab nächsten Monat elektronisch geführt. Das spart nicht nur Lagerkapazität.

Keine Papierberge mehr im Jobcenter: Das Amt arbeitet nun digital. © dpa

Weg mit den Aktenschränken: Das Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellt auf papierlose Verwaltung um und wird die Akten der Arbeitssuchenden ab 13. März nur noch elektronisch führen. Wie die Arbeitsagentur Pirna mitteilt, will man das Jobcenter zur modernen Verwaltung mit geringem Papierverbrauch entwickeln. Alle Papier-Dokumente werden eingescannt und digitalisiert. Für die Kunden des Jobcenters ergeben sich daraus laut Arbeitsagentur keine wesentlichen Änderungen. Sie können Briefe und Dokumente weiterhin in Papierform an das Jobcenter senden. Diese Schreiben werden elektronisch ins Computersystem der Verwaltung eingelesen und in den jeweiligen Kundenakten gespeichert.

Fünf Milliarden Blatt Papier

Beim Einsenden von Urkunden, Belegen, Zeugnissen und Verträgen ist künftig allerdings Vorsicht geboten. Wer dem Jobcenter Originaldokumente schickt, muss diese nach spätestens acht Wochen wieder abholen. Denn zum neuen papierlosen Büro gehört auch, dass sämtliche eingereichte Papierdokumente nach einer Frist von acht Wochen dem Reißwolf zum Opfer fallen. Einmal eingescannt, werden die Schreiben dann laut Agentur datenschutzkonform vernichtet. Wer das Risiko nicht eingehen will, sollte von vornherein nur Kopien seiner Dokumente einreichen. „Meistens genügt das ohnehin“, sagt Heidi Müller, die Geschäftsführerin des Jobcenters Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Die durchschnittliche Akte von Kundinnen und Kunden des Jobcenters umfasst nach Angeben der Pirnaer Arbeitsagentur rund 300 Seiten, oft auch mehr. Bundesweit lagern zurzeit fast fünf Milliarden Blatt Papier in Jobcentern, und täglich würden ohne die Einführung der elektronischen Akte rund 1,8 Millionen Blatt hinzukommen. Die elektronische Akte helfe, diese Flut einzudämmen und Lagerkapazitäten einzusparen, so die Arbeitsagentur.

