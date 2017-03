Jobcenter bleiben geschlossen Am Montag sind die Mitarbeiter auch nicht telefonisch zu erreichen.

Die Jobcenter im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge stellen derzeit auf die papierlose Verwaltung um und werden die Akten der Arbeitssuchenden ab dem 13. März nur noch elektronisch führen. Wegen dieser Umstellung bleiben am Montag, dem 13. März, die vier Standorte im Landkreis geschlossen, teilt die Arbeitsagentur mit. Das betrifft Pirna, Sebnitz, Freital und Dippoldiswalde. Auch telefonisch ist das Jobcenter an dem Tag nicht erreichbar. Die Agentur für Arbeit ist von der Schließung aber nicht betroffen.

Für die Kunden des Jobcenters ergeben sich aus der Umstellung auf die elektronische Akte zukünftig laut der Arbeitsagentur keine wesentlichen Änderungen. Sie können Briefe und Dokumente weiterhin in Papierform an das Jobcenter senden. Diese Schreiben werden elektronisch ins Computersystem der Verwaltung eingelesen und in den jeweiligen Kundenakten gespeichert. (SZ/wer)

