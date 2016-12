Jobbörse zwischen den Jahren Ein ungewöhnlicher Termin für eine besondere Zielgruppe: Mit einer Jobbörse am 27. Dezember werben Unternehmen um Rückkehrer.

© Uwe Soeder

Eine spezielle Jobbörse findet gleich nach Weihnachten in Bautzen statt. Sie heißt „wiederda“ und richtet sich an Rückkehrwillige, Berufspendler, Studenten und Absolventen, die in der Region eine neue berufliche Zukunft suchen. Hier stellen Unternehmen berufliche Angebote und Chancen vor. Parallel dazu beantworten Mitarbeiter des Landratsamtes Fragen zu Bauen und Wohnen, Kita und Schule sowie Freizeit und Kultur.

Das Organisationsteam, bestehend aus Kreisentwicklungsamt, der IHK sowie der Handwerkskammer Dresden, konnte bereits 50 Ausstelleranmeldungen entgegennehmen. Das ist ein neuer Rekord. Aus allen Branchen sind Unternehmen vertreten. Die Anmeldeformulare finden Unternehmen im Internet.

Die „wiederda“ findet am Dienstag, dem 27. Dezember, von 10 bis 14 Uhr statt. Als neuen Veranstaltungsort haben die Organisatoren das Landratsamt Bautzen, Bahnhofstraße 9, gewählt. (SZ)

www.landkreis-bautzen.de/wiederda

zur Startseite