Jirikov leidet unter wilden Müllkippen Die tschechischen Nachbarn haben ein Problem mit dem Abfall. Sie holen ihn aus Grünflächen und dem Wald. Auch deutscher Dreck ist dabei.

Das gehörte einmal zu einem Auto, oder sogar zu mehreren Fahrzeugen. Illegale Müllablagerungen sind im tschechischen Jirikov ein Problem. Die Stadt weiß nicht mehr, was sie dagegen noch tun soll. Fast alle Mittel sind ausgeschöpft. © Petra Laurin

Hausmüll, Flaschen, Altpapier und Kartons, Autoreifen und Metallteile einfach wegschmeißen und wegfahren. So läuft die Müllentsorgung in Jirikov (Georgswalde), gleich hinter der Grenze im Schluckenauer Zipfel. Das weiß auch der Vizebürgermeister Miroslav Horak. „So entstehen hier immer wieder wilde Müllkippen“, beklagt er. Diese Ablagerungen finden sich an immer neuen Stellen. In der Oststraße, am Waldrand und am Schluckenauer Berg zum Beispiel sind die Müllkippen zu finden, die am meisten für Aufregung sorgen. Einmal weggeräumt, dauert es nicht lange, bis wieder ein Haufen Abfall dort liegt. „Übers Jahr kommen etwa 70 große Container mit Müll zusammen“, sagt Horak. Der Abfall wird aus Grünanlagen, von Wiesen, aus dem Wald und auch aus so mancher dunklen Ecke geborgen und entsorgt. Das ist alles zusätzliche Arbeit, die von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung geleistet werden muss. Das ist nicht billig. Die Stadt Jirikov muss rund 200 000 Kronen (rund 7 600 Euro) jedes Jahr für die Beseitigung der wilden Müllkippen aufbringen. Für eine Stadt mit 3 800 Einwohnern ist das viel Geld, sagt der Vizebürgermeister. Es fehlt an anderen Stellen, wo es viel effektiver eingesetzt werden könnte.

Nicht immer seien die Ablagerungen von großem Ausmaß. Aber auch ein Farbeimer, den Unbekannte einfach auf die Straße gestellt haben, muss weggeräumt und entsorgt werden. Meistens sind es jedoch größere Ansammlungen von Müll, weiß Horak. Sogar recht skurrile befinden sich darunter, wie neulich erst 14 leere Bierfässer, erzählt er.

Den Müll lagern aber nicht nur Deutsche in Jirikov und Umgebung ab, sondern auch viele Einheimische. Darunter seien etliche Menschen, die nur mit Sozialhilfe auskommen müssen, weiß Miroslav Horak. „Sie sammeln in ganz Sachsen, was die Deutschen nicht mehr brauchen und als Sperrmüll auf die Straße stellen. Darunter Fernseher, Waschmaschinen, Kühlschränke, Möbel, Teppiche und alte Fahrräder. Was noch funktioniert und gut aussieht, verkaufen sie dann weiter“, berichtet Miroslav Horak.

Der Rest werde auseinandergenommen. Was man nicht mehr verwerten könne, werde einfach irgendwo hingeworfen oder abgestellt und landet eben auch in Grünanlagen oder im Wald, beschreibt der Vizebürgermeister das Vorgehen.

Dabei hätte das wirklich niemand nötig. Denn in Jirikov gibt es eine Mülldeponie, wo dreimal in der Woche alle Abfälle abgegeben werden können. Sogar kostenlos. Aber das machen die Bürger nicht. Wegschmeißen sei viel bequemer, ärgert sich Horak. Eine Lösung für das Problem hat aber auch er nicht. „Was man tun kann, machen wir eigentlich schon alles“, sagt er. Zum Beispiel Strafen androhen. Wer erwischt wird, wenn er illegal Müll verkippt, muss mit einer Geldbuße von bis zu 75 000 Kronen (rund 3 000 Euro) rechnen. Auch Fotofallen hat die Stadt schon eingesetzt. Zwei davon sind aber schon gestohlen worden. Und so bleibt fast nur der ständige Appell an die Bürger auf beiden Seiten der Grenze, den Müll nicht in die Natur zu kippen, sondern zu den Wertstoffhöfen oder Deponien zu bringen.

zur Startseite