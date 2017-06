Jetzt zum Talsperrencup anmelden Einer der Höhepunkte der Sommersaison an der Malter wird jetzt schon vorbereitet. Wer sich alles anmelden kann.

Beim Drachenboot-Rennen auf der Talsperre Malter geht es im August wieder hoch her. © Egbert Kamprath

Die Drachenboote werden am Sonnabend, dem 26. August, auf der Talsperre Malter wieder in See stechen. Geplant sind auch dieses Jahr wieder Wettfahrten über 200 Meter, 400 Meter, 800 Meter in zwei Kategorien. Im Mixed-Wettbewerb müssen mindestens sechs Frauen zur Bootsbesatzung gehören.

Damit sowohl die Veranstalter als auch die Teilnehmer planen können, ist jetzt schon das Meldeportal für die Teams geöffnet. Robert Ringel vom Wassersportverein „Am Blauen Wunder“, der den Talsperrencup zusammen mit der Weißeritztal Erlebnisgesellschaft organisiert, würde sich freuen, wenn noch vor den Schulferien die Anmeldungen eingehen.

Teilnehmen können Freizeitteams, die Belegschaften von Firmen und Einrichtungen, Sportgruppen. Alle, die eine Bootsbesatzung mit 20 Paddlern und einem Trommler auf die Beine stellen, sind willkommen. Das Startgeld pro Mannschaft beträgt 242 Euro.

