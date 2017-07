Jetzt zum Elbeschwimmen melden Am Sonntag startet die 22. Auflage. Für hartgesottene Wasserratten steht eine extrem lange Strecke auf dem Programm.

Nur wer fit ist, sollte sich in die Elbe trauen. Oder wer eine Mitfahrgelegenheit hat. © Daniel Förster

Am Sonnabend, dem 8. Juli findet das 22. Elbeschwimmen statt. Zur Veranstaltung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Pirna (DLRG) kann wieder zwischen drei Strecken gewählt werden. Hartgesottene können eine Langstrecke über zehn Kilometer absolvieren. Sie starten 9.45 Uhr am linkselbischen Fähranleger in Königstein. Wer mitschwimmen möchte, muss sich vorher bei der DLRG anmelden. Die Teilnehmern müssen mindestens 16 Jahre alt sein und – wie alle anderen Elbeschwimmer auch – gesundheitlich fit. Deshalb müssen sie zuvor eine Selbsterklärung zum Gesundheitszustand abgeben. Außerdem wird für sie eine Startgebühr in Höhe von 20 Euro fällig. 11 Uhr startet das Schwimmen über 3,5 Kilometer unterhalb vom Anleger der Gierseilfähre in Kurort Rathen auf der linken Elbseite. Über die Distanz von 900 Metern ertönt 11.30 Uhr an der rechtselbischen Hofewiese in Stadt Wehlen das Startsignal. Ziel ist für alle das Ufer in Stadt Wehlener Ortsteil Pötzscha. Treff für alle Schwimmer ist jeweils eine halbe Stunde vor dem Start. (df)

Weitere Informationen unter www.elbeschwimmen.de., Anmeldung bei 2017@elbeschwimmen.de

zur Startseite