Jetzt wird’s mexikanisch 25 Sänger und 15 Begleiter aus Mexiko gaben in der Region nicht nur Konzerte. Im Bauernmuseum war ihre Fingerfertigkeit gefragt.

Im Bauernmuseum Zabeltitz lässt sich Laura (18) von Matirdes Richter, die in Treugeböhla wohnt und aus der Dominikanischen Republik stammt, Zöpfe flechten. Andere binden Freundschaftsbänder. © Kristin Richter

Als der Großenhainer Jugendchor im Februar in Mexiko weilte, war die Sisalverarbeitung eine Kulturtechnik, die die Jugendlichen dort kennenlernten. Und was können Mexikaner in Sachsen lernen? Körbe flechten, Bänder weben, Brot backen oder Quark anrühren. Das ist im Zabeltitzer Bauernmuseum möglich. Die jungen Mexikaner, die auf Einladung des Jugendchores zum Gegenbesuch nach Deutschland kamen, verbrachten mit den hiesigen Sängern auf dem Hof einen beschaulichen Nachmittag innerhalb einer wirklich vollgepackten Konzert- und Begegnungstour.

„Das ist kein Urlaub“, erklärt Chorleiter Stefan Jänke bestimmt. 13 Konzerte gaben die beiden Ensembles in nur einer reichlichen Woche. Immer mit jeweils etwa 100 Gästen, so Stefan Jänke stolz. Erst in Privatquartieren untergebracht, dann in der Pension Faust, tourten die 25 mexikanischen Sänger, ihre 15 erwachsenen Begleiter und circa 50 Sänger und Eltern auf deutscher Seite mit Bussen durch Sachsen – bis nach Leipzig und Mühlberg, nach Rathen und Strehla. Kulturvermittlung und Begegnung waren angestrebt. Am Meißner Franziskaneum trafen sich die Mexikaner mit Schülern, die Spanisch lernen, zum Schwatz.

Nun sitzt der mexikanische Chorleiter Gabriel Trujillo im Zabeltitzer Bauernmuseum und gönnt sich eine Verschnaufpause, während seine 12- bis 20-jährigen Schützlinge den Hof erkunden. Mitarbeiter Norbert Horey hat dafür sogar zweisprachige Hinweisschilder angefertigt. „Wir wurden hier von warmherzigen Menschen empfangen, wir haben mehr bekommen, als wir erwarteten“, sagt Chorleiter Trujillo zufrieden. In Englisch, Spanisch oder irgendwie anders konnten sich die Mexikaner verständigen. Gabriel Trujillo ist überzeugt, dass sich dauerhafte Freundschaften gefunden haben und beim Abschied Tränen fließen werden. Die hübsche Megan (16) und Lilli (19) wohnten bei Aurelia Bormann, Schülerin der 12. Klasse des Großenhainer Gymnasiums. Die Mädchen haben viele Fotos gemacht und sich prima verstanden. „Hier ist alles sehr sauber, die Menschen sind freundlich, es gibt Fußwege und abends auch kaltes Essen“, erzählt Megan auf Englisch. Die Mexikanerinnen staunten auch, dass sie im Hort Zabeltitz sogar auf eine Muttersprachlerin stießen. Matirdes Richter stammt aus der Dominikanischen Republik, wo auch Spanisch gesprochen wird. Seit 14 Jahren wohnt sie in Treugeböhla, arbeitet stundenweise im Hort. Hier wurde in den Ferien eine mexikanische Woche mit Speisen und dem Anfertigen von kleinen Gastgeschenken veranstaltet – als Vorbereitung auf den musikalischen Auftritt der Mexikaner. Erzieherin Elisa Voelmke hat das organisiert – denn sie singt schon lange im Jugendchor.

Auf Paula Felicitas Gruhl wartet sogar nun ein zweiter Aufenthalt in Mexiko. Im Februar war ihre ganze Familie aus Lampertswalde mit auf Reisen. Nun fliegt Paula noch mal selbst vier Wochen nach Amerika, um dort Deutsch zu unterrichten. „Der Austausch lief auf einem hohen Niveau, und wir hoffen, dass er fortgesetzt werden kann“, sagt Chorleiter Jänke. Zehn Jahre Erfahrung haben es ihm und dem Chorvorstand möglich gemacht, ein solches Projekt zu organisieren. „Die Stadt Großenhain und andere unterstützten uns sehr dabei.“

www.jugendchor.gymnasium-grossenhain.de

