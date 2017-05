Jetzt wird’s bunt Seit Mittwochmorgen ist Frühling am Rathaus. Vorgeschmack auf eine grüne Premiere in Radeberg.

Am Mittwochvormittag sorgte der Stadtwirtschaftshof und Nehlsen für das traditionelle Bunt am Radeberger Rathaus. Die Blumenkästen wurden an der Marktplatz-Fassade angebracht. © Jens Fritzsche

Jetzt ist auch am Radeberger Rathaus der Frühling eingetroffen. Mittwochmorgen wurden die Fenstersimse an der Fassade Richtung Markt mit Blumenkästen geschmückt. Und überhaupt sorgt der Stadtwirtschaftshof jetzt wieder für vorsommerliches Bunt in der Innenstadt. Die hölzernen Pflanz-Container wurden und werden bestückt und bringen so den Frühling und nach und nach auch den Sommer ins Radeberger Stadtzentrum.

Ein kleiner Vorgeschmack auf eine grüne Premiere sozusagen. Denn am 28. Mai wird in der Bierstadt erstmals zum „Tag der offenen Gärten“ eingeladen. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr können dann alle Gartenbesitzer in Radeberg und den Ortsteilen ihre Gärten für interessierte Besucher öffnen. Die Idee stammt aus England, wo 1927 erstmals ein solcher Tag stattfand. Wer sich beteiligen möchte, kann sich im Bürgerbüro oder auf der Internetseite der Stadt Radeberg anmelden.

www.radeberg.de

zur Startseite