Jetzt wird repariert

Die Dellen sind groß oder klein, tief oder flach, sichtbar oder nur unter bestimmten Lichtverhältnissen erkennbar. Und doch hat es viele Autos in Kamenz und Umgebung erwischt. Gleich zwei Hagelstürme mit teils golfballgroßen Eiskörnern fegten Ende Juni kurz hintereinander über die Region hinweg. Viele Autos wurden teils erheblich beschädigt. Die Versicherungen haben sich schnell darauf eingestellt, und doch müssen Kunden in einigen Werkstätten Wartezeit einplanen.

Das VW-Autohaus Elitzsch in Kamenz hat eine Halle an der Nordstraße freigeräumt, um schnell und unkompliziert die Autos reparieren zu können. Fachleute kümmern sich dort um die Autos, die auf dem Gelände des Autohauses selbst beschädigt wurden. Das Gewerbegebiet an der Windmühle gehörte zu den Gegenden in Kamenz, die besonders betroffen waren. Die Experten hebeln die Dellen aus Autodach und Motorhaube und ziehen einige größere Vertiefungen mit Saugglocken heraus. Manches Bauteil muss auch gleich ausgetauscht werden, weil die Reparatur aufwendiger wäre als der Tausch. „Teilweise müssen die Scheiben ausgebaut werden, damit man an bestimmte Stellen überhaupt herankommt“, sagt Verkaufsleiter Ronny Zeiler.

Dellendrücken erfordert einige Übung

Die Mitarbeiter brauchen Routine in dieser Aufgabe. „Das Dellendrücken erfordert einige Übung, sonst leidet die Qualität“, sagt Ronny Zeiler. Kundenwagen, die ebenfalls durch Hagelkörner beschädigt wurden, werden in der Werkstatt des Autohauses wieder instand gesetzt. Das Unternehmen stellt den Kunden dann kostenlos Leihwagen zur Verfügung. „Die Termine können wie bei der Inspektion vereinbart werden. Die Wartezeiträume sind ähnlich“, sagt der Verkaufsleiter.

Einige Autos mit Hagelschaden stehen zurzeit auch in der Werkstatt des Opel-Autohauses Rank in Kamenz. Ein Fachmann repariert die Autos von Stammkunden, aber auch neue Kunden holen sich in der Werkstatt Hilfe. Viele Scheinwerfer wurden von Hagelkörnern zerschlagen, besonders am Heck. Dazu kommen Dellen in den Chrom-Zierleisten mancher Wagen. „Wir setzen bei den Dellen auf die sanfte Instandsetzung und haben einen Mitarbeiter, der sich ausschließlich damit beschäftigt“, sagt Serviceberater Andreas Müller.

Die meisten Kunden kommen zunächst ins Autohaus, die Mitarbeiter kümmern sich dann auch um die Formalitäten mit der Teilkasko-Versicherung. „Solche Schäden sind immer ärgerlich, aber wir versuchen das Problem so angenehm wie möglich zu lösen“, sagt Andreas Müller. Freie Werkstätten übernehmen die Hagelschädenreparaturen in der Regel ebenfalls. Einige setzen dann auch auf externe Spezialisten, die jeden Tag damit befasst sind.

Gutachter schaut sich die Schäden an

Die Vorgehensweise ist dabei in der Regel immer dieselbe. Die Schäden werden vom Kunden oder von der Werkstatt an die Teilkasko-Versicherung gemeldet. Die schickt einen Gutachter zum Kunden, der sich den Schaden anschaut. Es wurden aber auch schon Sammelstellen in der Region eingerichtet, wo gleich mehrere Wagen begutachtet werden können. Das Schriftstück des Gutachters ist dann die Grundlage für die Reparatur und vor allem für die ungefähren Kosten. Es kommt nämlich durchaus vor, dass sich Kunden auch den Schaden auszahlen lassen und mit den Dellen im Blech weiterfahren.

Regionale Zahlen über die entstandenen Schäden gibt es nicht. Die Versicherer gingen aber schon kurz nach den zum Teil verheerenden Unwettern im Juni davon aus, dass die Entschädigungsleistungen in ganz Deutschland an der 600-Millionen-Euro-Marke kratzen werden. Die Regulierung der Schäden in der Region wird aber wohl nicht zu höheren Beiträgen für die Teilkasko-Versicherung führen. In die Berechnung der Beiträge fließen zwar in der Regel die sogenannten Regionalklassen mit den Schadensbilanzen mit ein. Doch Hageldellen sind nur eine Art von Schäden, die dabei betrachtet werden. Zudem wird immer ein Zeitraum von fünf Jahren bezogen. „Von einem Unwetter ändert sich an der Regionalklasse gar nichts“, sagt eine Sprecherin des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Hagelschäden in dieser Dimension kommen immer mal wieder vor. Zuletzt hinterließ vor zwei Jahren ein Unwetter vergleichbare Schäden, heißt es in den Werkstätten. Die Hagelstürme hatten Ende Juni die verschiedenen Teile von Kamenz auch unterschiedlich stark erfasst. „Es ist ein Streifen zu erkennen, in dem die Schäden besonders schwer waren“, sagt Andreas Müller vom Autohaus Rank. Einige Ortsteile wie Zschornau, Gelenau und Deutschbaselitz waren ebenfalls stark betroffen. Die Werkstätten werden noch einige Zeit mit den Reparaturen beschäftigt sein. Manche Autofahrer haben den Gutachtertermin ja noch vor sich.

