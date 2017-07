Jetzt wird es ernst mit den neuen Parkregeln in Mügeln

Wo kommen Parkplätze hinzu?

Dem gegenüber kommen lediglich 17 neue Stellplätze auf der Emil-Schemmel-Straße hinzu. Sie stehen kurz vor der Fertigstellung. Auf dem Parkplatz am Brunneneck hatte die Stadt zu Jahresbeginn einiges Gebüsch verschnitten und die Beleuchtung verbessert, sodass dort wieder mehr Plätze nutzbar sind. Auch die Elbtal-Wohnungsgenossenschaft hat in den vergangenen Jahren Parkmöglichkeiten gebaut. Dennoch bleibt rechnerisch ein Minus. Dem stellt die Stadt bisher ungenutzte Parkplätze gegenüber, die sich jedoch nicht mehr direkt vor der Haustür befinden. Kraftfahrer müssen also weitere, aber nach Meinung des Rathauses zumutbare Wege zurücklegen. Ein Parkplatzproblem befürchtet die Stadt nicht. Sie bezieht sich dabei auf die Analyse des Dresdner Ingenieurbüros für Verkehrsanlagen und -systeme. Diese besagt, dass es auch nach dem Wegfall der etwa 120 Gehwegparkplätze in ganz Mügeln mehr Stellplätze gibt, als gebraucht werden. Die Stadt gibt den Mügelnern einige Tage zum Umgewöhnen, das heißt, es werden nicht gleich am ersten Tag der neuen Regelungen Knöllchen verteilt.