Jetzt wird es ernst an der Langen Straße Seit Montag ist der Weg nach Weida dicht. Manch Fahrer ignoriert die zahllosen Schilder.

Kein Durchkommen bis Mitte 2018: Wegen Brückenbauarbeiten ist die Lange Straße monatelang für den Kraftverkehr gesperrt. Fußgänger haben Glück – für sie wird eine Behelfsbrücke aufgebaut. © Sebastian Schultz

Eigentlich ist die Sache unübersehbar: Schon auf der B 169 in der Chemnitzer Hohle sind die Wegweiser zur Abfahrt nach Weida mit roten Balken quer durchkreuzt. Vor der Kreuzung mit der Breitscheidstraße warnen Umleitungs- und Verbotsschilder. Am Eingang zur Grenzstraße folgt noch ein Sackgassenschild. Und natürlich zahllose rotweiße Warnbaken, Baumaschinen, aufgerissene Gräben am Fahrbahnrand. Und dennoch fahren am Montagmittag noch im Minutentakt Autos auf die kürzeste Verbindung vom Riesaer Stadtzentrum nach Weida: ein blauer Mazda, ein schwarzer Audi, ein schwarzer Skoda, ein silbergrauer Toyota. Die Fahrer haben sich offenbar auf ihren Orientierungssinn verlassen – und müssen nun kopfschüttelnd wenden.

Denn tatsächlich wurde die schon vor Wochen für diesen Termin angekündigte Sperrung der Grenzstraße wahr gemacht. Nun blockieren an der Brücke über die Bahnschienen quer über die Fahrbahn aufgestellte rot-weiße Absperrbaken den Weg. Nur noch Fußgänger und Radfahrer kommen auf dem stadtauswärts links liegenden Weg über die Brücke. Den nutzt nun auch ein Lieferant, der eine Sendung für das benachbarte Autohaus dabei hat: Er parkt auf der Weidaer Seite und quert zu Fuß die Bahnbrücke.

Die wird es so bald nicht mehr geben: Die marode Brücke, die die Grenz- mit der Langen Straße verbindet, soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bis Mitte 2018 wird diese Verbindung nach Weida deshalb gesperrt sein. Tatsächlich haben die Arbeiten an den Gleisen längst begonnen: Auf beiden Seiten führen provisorische Holztreppen über den Bahndamm nach unten, wo Arbeiter in orangefarbener Warnkleidung Kabelschächte umverlegen und sich bereit machen, dicke schwarze Leitungen von hüfthohen Kabeltrommeln zu montieren. Ein Sicherungsposten in gelber Signalweste warnt vor der Regionalbahn Richtung Chemnitz, die nun langsam an der Baustelle vorbeirollt, während die Räder in der Gleiskurve quietschen.

Zwei Bushaltestellen entfallen zurück 1 von 4 weiter Zwei Linien sind von den Bauarbeiten an der Langen Straße betroffen: die StadtlinieB sowie die Linie 442 zwischen Strehla und Nünchritz. Beide Buslinien verkehren mit Umleitung über die Rostocker Straße. Deshalb müssen die Haltestellen Theodor-Storm-Straße und Grenzstraße entfallen. Fahrgäste können an den Haltestellen Dresdner Straße und Sportstadion zusteigen. In der Rostocker Straße hat die VGM Behelfshaltestellen für die drei Fahrten der Linie442 eingerichtet, die nicht über Weida verkehren.

96 Stunden wird durchgearbeitet

Die Arbeiten an den Kommunikations- und Signalkabeln der Deutschen Bahn sind allerdings nur der Anfang. Stück für Stück soll die Brücke abgetragen werden. „Schon heute wurde mit den Leitplanken begonnen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. „Ab Mittwoch wird der Straßenbelag abgefräst, dazu gehören unter anderem auch Geländer, Leitungen und auch der Fußwegbelag.“ Der eigentliche Abbruch soll dann vom 28. Juli bis 1. August stattfinden. Für 96 Stunden fährt dann kein Zug mehr auf diesem Streckenabschnitt. In dieser Zeit wird laut Stadtverwaltung durchgehend gebaut. Auch vorher müssen sich Anwohner aber auf nächtlichen Baubetrieb einstellen. Schon ab Mittwoch sind von 22.30 bis 5 Uhr Nachtarbeiten angemeldet. Die Anwohner habe man darüber schon informiert, so der Stadtsprecher.

Der Brückenneubau soll zeitnah an den Abriss anschließen. „Die Bietergespräche dazu laufen bereits.“ Als Freigabetermin visiere die Stadt den 19. Juni 2018 an. Eine lange Winterpause sei einberechnet, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.

Autofahrer sollten sich jedenfalls an die Umleitung gewöhnen: Wer wie so viele Autofahrer am Montagmittag versehentlich in der Sackgasse Grenzstraße landet, muss auf dem Rückweg Richtung Zentrum noch einen weiteren Umweg in Kauf nehmen: Weil die Grenzstraße wegen der Bauarbeiten gleich am Anfang zu einer Einbahnstraße geworden ist, kommt man auf dem Rückweg nur noch über eine ausgeschilderte Umleitung über die Gutenbergstraße zurück und damit an der früheren Gaststätte Wartburg heraus. Einfacher ist es, gleich der Umleitung über die B 169 und Rostocker Straße zu folgen.

zur Startseite