Jetzt wird ab Wolfsgut gebaut Die Hoppelpiste in Richtung Zschaitz verschwindet. Dafür müssen Kraftfahrer eine Umleitung in Kauf nehmen.

Der Straßenabschnitt zwischen der B 169 in Richtung Zschaitz ist sehr schlecht. Der Kreis lässt diesen Abschnitt für 270 000 Euro sanieren. © Dietmar Thomas

Die einen werden aufatmen, dass die schlechte Straße von der B 169 in Richtung Zschaitz endlich saniert wird. Die anderen werden nicht begeistert sein, weil sie eine Umleitung in Kauf nehmen müssen. Doch eine Fahrbahnerneuerung ist dringend notwendig. Es gibt kaum eine Stelle, die nicht schon ausgebessert wurde. Und so ist aus der Straße im Laufe der Zeit eine Hoppelpiste geworden. Und nicht nur das. Die teilweise vorhandenen Bankette sind nur noch zu erahnen. „Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand“, so Cornelia Kluge, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage des DA. .

Der Landkreis lässt die Fahrbahn vom Wolfsgut bis zur Brücke in Zschaitz erneuern. Der Baubeginn ist für den 17. Oktober geplant. Dann wird auch die Straße voll gesperrt. Die Arbeiten sollen bis zum 15. Dezember abgeschlossen sein. Ob dieses Ziel gehalten werden kann, ist von der Witterung abhängig.

Die Kreisstraße bekommt auf einer Länge von etwa 830 Metern eine neue Trag-und Deckschicht im Hocheinbau. Vor den Grundstückseinfahrten erfolgt eine grundhafte Sanierung. Das betrifft einen Bereich von etwa 265 Metern. Außerdem soll der Straßengraben neu- und nachprofiliert sowie die Bankette erneuert werden. Für die Baumaßnahme ist eine Vollsperrung notwendig. Die Umleitung erfolgt über die B 169 und Ostrau. Die Gesamtkosten für das Vorhaben belaufen sich auf 270 000 Euro. Der Landkreis bekommt eine Förderung in Höhe von 90 Prozent.

„Wir freuen uns, dass dieser Straßenabschnitt endlich in Ordnung kommt. Das ist nur zu befürworten“, sagte Mandy Härtner, Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. Die Verwaltung wurde im Vorfeld der Planungen befragt. Die Zschaitzer hätten sich Leitplanken in Höhe der Kurve gewünscht, um ein Geradeausfahren zu verhindern. Denn dann könnte ein Fahrzeug durchaus einmal auf den Schienen stehen, so die Bedenken der Verwaltung. Der Bau von Leitplanken in diesem Bereich wurde jedoch nicht für notwendig erachtet.

