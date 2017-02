Jetzt werden die Schotten dichtgemacht Der Elbpegel steigt: Milde Temperaturen lassen den Bergschnee schmelzen, dazu kommt Regen. Trotzdem kein Grund, in Dresden Alarm zu schlagen.

Alles steht unter Beobachtung: Tauwetter und Regen lassen den Schnee im Bergland weiter schmelzen und die Wasserstände von zahlreichen Nebenflüssen sowie der Oberen Elbe ansteigen. „Aber es besteht aktuell keine Hochwassergefahr oder Alarmstufe“, informiert das städtische Umweltamt. Auch das Landeshochwasserzentrum Sachsen meldet keine Gefahren für die Landeshauptstadt.

Wie geht es an der Elbe und kleineren Flüssen weiter?

Die Elbe hat am Freitagvormittag am Pegel Dresden mit 3,72 Meter den höchsten Wasserstand seit Januar 2015 erreicht und wird weiter ansteigen. Möglich ist, dass der Richtwert der Alarmstufe eins mit vier Meter Wasserstand am Pegel Dresden im Verlauf des Freitages überschritten wird. Ein größeres Elbe-Hochwasser ist jedoch nicht zu erwarten, so die Stadt. Auch die Lage am Lockwitzbach und an der Weißeritz in Dresden sei nicht dramatisch. Beide Gewässer führten zwar deutlich mehr Wasser als in den letzten Wochen, die Pegelstände liegen aber bislang unter den Richtwerten für die Alarmstufe eins.

Bereitet der Wasserstand den Fähren Probleme?

Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben sich bereits auf den steigenden Wasserstand eingestellt, indem Fähranleger so verschoben werden, dass die Fahrgäste gut ins Boot kommen. Ein querliegender Baumstamm hat am Donnerstagvormittag die Fähre „Johanna“ zwischen der Neustadt und Johannstadt außer Betrieb gesetzt. „Weil die Stadt und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nicht zuständig waren, haben unsere Mitarbeiter den Baum selbst entfernen müssen“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Zwischen 10 und 12.30 Uhr ruhte der Fährbetrieb. In Pillnitz übernimmt derzeit die Autofähre die gesamten Fahrten. Steigt das Wasser über 4,50 Meter, kommt die Personenfähre bis fünf Meter zum Einsatz. Sie legt dann an der Autofähre an, die als Landungsbrücke dient. Bis fünf Meter Wasserstand fährt auch die Niederpoyritzer Fähre, während die „Johanna“ nur bis 4,20 Meter im Einsatz ist.

Müssen elbnahe Anwohner nasse Keller befürchten?

Die Stadtentwässerung hat in der Innenstadt und elbnahen Bereichen bereits Schieber geschlossen, damit kein Elbwasser in die Kanalisation drückt. Am Donnerstag wurde kontrolliert, ob die elektronische Schaltung funktioniert hat. „Sollte es aber weiter regnen, läuft zu viel Wasser in den Altstädter Abfangkanal“, sagt Kanalnetzmeister Frank Lieber. Dann müsse unter Umständen das Johannstädter Abwasserpumpwerk in Betrieb genommen werden, um die Kanalisation zu entlasten. Das hänge jedoch von der weiteren Wetterentwicklung ab. „Wir beobachten die Situation und kontrollieren unsere Anlagen regelmäßig“, so Lieber. Das Pumpwerk sorgt mit sechs riesigen Propellerpumpen dafür, dass der Wasserstand im linkselbischen Kanalnetz ohne Schäden konstant gehalten werden kann.

