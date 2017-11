Jetzt Verhandlungen zum Campingplatz Der Gemeinderat beschließt am Mittwoch vor allem Bauprojekte.

Tristesse im Naherholungszentrum am Brettmühlenteich. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Kleinnaundorf. Der Thiendorfer Gemeinderat tagt in diesem Jahr letztmalig in Kleinnaundorf – kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Gasthof. Bei den Beschlüssen geht es im Wesentlichen um Bauvorhaben. So soll Wohnbebauung „Am Storchennest“ in Kleinnaundorf“ entstehen. In Lüttichau ist ein neues Einfamilienwohnhaus geplant, ein weiteres soll mit Doppelgarage in Tauscha entstehen. Ein dritter Antrag auf Bauvorbescheid ist für den Umbau einer Polstereiwerkstatt in ein Wohnhaus in Ponickau vorgesehen. In Lötzschen wollen Bauwillige eine Doppelgarage an- und umbauen.

Wichtigster Punkt sind aber anstehende Vertragsverhandlungen zum Verkauf des Campingplatzes im Naherholungszentrum Brettmühlenteich. Es folgen Informationen des Bürgermeisters und Anfragen von Bürgern und Gemeinderäten. (SZ)

