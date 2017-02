Jetzt über 1 000 Grippefälle im Kreis Die Krankheitswelle weitet sich bereits zur Epidemie aus. Das Gesundheitsamt rät immer noch zum Impfen.

© dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Grippewelle hat im Kreis Bautzen ein lange nicht mehr dagewesenes Ausmaß erreicht: Die Zahl der offiziell gemeldeten Fälle ist nun auf 1 060 gestiegen. Das sind doppelt so viele wie in der Vorwoche und dreimal so viele wie in der gesamten Grippesaison des Vorjahres. In Sachsen wird bereits von einer Epidemie gesprochen. Dabei ist der Höhepunkt der Grippewelle noch nicht erreicht. Experten des Robert-Koch-Instituts erwarten noch bis März einen weiteren Anstieg.

Bisher hat die Grippe bereits zu Einschränkungen im öffentlichen Leben geführt, es mussten im Landkreis aber noch keine Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen werden. Noch immer sei es ratsam, sich impfen zu lassen, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Bisher sind elf Menschen in Sachsen nach der Infektion mit den Influenza-Viren gestorben, darunter auch eine 74-jährige Frau aus dem Kreis Bautzen. (SZ/ju)

zur Startseite