Jetzt sind Rathaus und Sporthalle dran

Das Rathaus ist schon länger eine Baustelle. Im vorigen Jahr wurde die Fassade auf Vordermann gebracht, jetzt soll es im Inneren des Gebäudes weitergehen.

Eingedrungene Feuchtigkeit führte zu Verwölbungen im Boden der Sporthalle. Wettkampfgemäß ist das leider nicht mehr. Jetzt soll Abhilfe her.

In vielen Räumen des Rathauses von Bad Muskau sieht es noch aus wie 1960. Das soll jetzt anders werden. Nachdem die Fassade in Ordnung gebracht sowie Räume für Melde- und Gewerbeamt modernisiert wurden, vergibt der Stadtrat am Mittwoch Aufträge für einen zweiten Bauabschnitt. Für 37200 Euro sollen die Büros in stark frequentierten Bereichen saniert werden und die Arbeiten nach den Worten von Bürgermeister Andreas Bänder „sobald als möglich beginnen“. Die betreffenden Mitarbeiter ziehen vorübergehend um. Es sei zwar mit kleinen Beeinträchtigungen zu rechnen, aber wie schon während der Bauzeit im Einwohnermelde- und Gewerbeamt, sei eine Schließzeit nicht erforderlich.

Das Rathaus an der Berliner Straße war nicht immer Rathaus. Dieses befand sich ursprünglich am Marktplatz von Bad Muskau, wurde jedoch wie 85 Prozent der Bausubstanz der Stadt im zweiten Weltkrieg zerstört. Die Verwaltung kam in dem jetzigen Gebäude unter, einem früheren Gasthof mit Pension. 1992 wurden neue Fenster eingebaut und etwas später Anschlüsse verlegt, um mit Computern arbeiten zu können. Darüber hinaus sei zwar immer mal wieder was, aber insgesamt nicht allzu viel passiert, war zu erfahren.

Dass die Sanierung des Rathauses im vorigen Jahr mit der Fassade begann, sorgte für einiges Erstaunen. Nach Ansicht der Denkmalschutzbehörde müssen die Kunststofffenster aus den 1990er Jahren durch Holzfenster ersetzt werden. Die würden alles in allem 80 000 Euro kosten. Geld, was die Stadt nicht wirklich übrig hat. Deshalb startete Bürgermeister Andreas Bänder vor reichlich fünf Jahren einen Spendenaufruf. Zu seinem 60. Geburtstag verzichtete er auf Geschenke und bat stattdessen um Spenden für die Erneuerung der Fenster. Seinem Beispiel folgten andere, sodass über die Jahre 12 000 Euro eingingen. „Zum einen wollten die Spender wissen, was mit dem Geld passiert. Zum anderen bekamen wir Fördermittel aus einem Programm zur Stadtsanierung, welches so gut wie ausgelaufen ist. Beides zusammen war der Grund, mit der Fassade zu beginnen“, erklärt Andreas Bänder. Diese wurde energetisch saniert, Meldeamt, Gewerbeamt und ein Warteraum modernisiert, ein barrierefreier Zugang angelegt. Die Befestigung des Hofes hinter dem Rathaus ist ebenfalls Bestandteil des ersten Bauabschnitts. Da wird noch die Entwässerung erneuert.

Nach und nach sollen weitere Räume modernisiert werden. Mit der Auftragsvergabe am Mittwoch sind zuerst die im Bau- und Ordnungsamt dran. Finanziert wird der zweite Bauabschnitt hauptsächlich aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft. Damit sei man aber noch lange nicht durch. „Wenn man einmal anfängt, stehen auch brandschutztechnische Maßnahmen an“, sagt Andreas Bänder. Hinzu kämen der Einbau eines Fahrstuhls und ein zweiter Rettungsweg. Das alles zusammen würde weitere 200 000 Euro kosten. Doch wann ein dritter Bauabschnitt möglich wird, vermag er nicht zu sagen. Nur soviel, dass in dieser Kostenschätzung der Austausch der Kunststofffenster an der Vorderseite des Gebäudes nicht inbegriffen ist. „Die Fenster müssen noch warten, zumal sie ja noch in Ordnung sind“, so der Bürgermeister.

Gebaut werden soll ab Juni ebenso in der Sporthalle Bad Muskau. Auch dafür vergibt der Stadtrat am Mittwoch die Aufträge, zum Beispiel für die Erneuerung des Sportbodens, der allein schon 95000 Euro kostet. Die Halle ist 1,50 Meter unter Erdkante gebaut. Zum Schutz vor Feuchtigkeit aus dem Umgebung wurde diese wie auch das Wasser aus dem Sanitärbereich über eine Hebeanlage abgepumpt. Die war vor Jahren einmal ausgefallen und in der Folge Feuchtigkeit eingedrungen. Daraufhin ist quoll der Boden auf. Die Halle ist zwar nach wie vor nutzbar, doch wegen des unebenen Bodens springt der Ball des öfteren nicht dahin, wohin er soll. Das ist ärgerlich. Weil damit die Bedingungen nicht mehr wettkampfgemäß sind, besteht die Gefahr, dass die Halle in Bad Muskau womöglich nicht mehr für Punktspiele der Handballer des SV Rot-Weiß zugelassen wird.

Wiederholt befasste sich der Stadtrat deshalb mit dem Thema. Planungen wurden veranlasst, Kostenangebote eingeholt. „Damit wir vorbereitet sind, wenn es Fördermittel gibt“, so Andreas Bänder. Mit der Förderung aus dem Investitionsstärkungsprogramm bekommt die Halle jetzt nicht nur einen neuen Sportboden, es werden außerdem die Sanitäranlagen erneuert und ebenso die Hebeanlage, damit sich ein solcher Wasserschaden nicht wiederholen kann. Alles in allem 160000 Euro sind veranschlagt, 85 Prozent davon fließen aus Fördertöpfen. „Wir sind froh, dass wir das jetzt in Angriff nehmen können“, sagt Bürgermeister Andreas Bänder.

Die vor 25 Jahren gebaute Sporthalle in Bad Muskau ist bis auf den Boden in einem guten Zustand und in den Monaten September bis Mai durchgängig voll belegt. Genutzt wird sie durch die Grundschule, die Bundespolizei und mehrere Vereine. Gebaut werden soll von Juni bis September. Damit könne zwar einige Wochen kein Schulsport in der Halle stattfinden, doch im Sommer gibt es dafür ja auch draußen Alternativen, heißt es.

