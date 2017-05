Jetzt sind die Leseratten gefragt Nach eineinhalb Jahren hat die Bibliothek wieder geöffnet – in einem neuen Raum, mit neuen Möbeln und neuen Medien.

In Ottewig wurde die Bibliothek im Gut in einem neuen Raum eröffnet. Das freut Rita Maja. Sie gehört zu den Stammlesern und hat auch beim Reinigen geholfen. © Dietmar Thomas

Bibliothekarin Ute Friedrich ist die Freude anzusehen und anzumerken. Endlich kann sie die Bibliothek in Ottewig wieder öffnen. Ab nächsten Donnerstag verleiht sie in der Zeit von 17 bis 18 Uhr wöchentlich Bücher, CDs und Spiele. Wegen des Umbaus und Krankheit der Bibliothekarin war die Bibliothek jetzt längere Zeit geschlossen.

Die Einrichtung befindet sich im gleichen Eingang im Gut wie zuvor. Doch der ist jetzt für Ältere und Menschen mit einer Gehbehinderung besser zu erreichen. Eine Rampe wurde angebaut. Auch sonst ist alles ebenerdig. Die Bibliothek befindet sich nun in einer ehemaligen Küche. Zuerst war es die vom Kindergarten, später von einem Dienstleiter. Doch davon ist nichts mehr zu sehen. Die Fliesen sind verschwunden, die Wände hell gestrichen und es wurde neuer Belag verlegt. Das war durch Fördergeld aus dem Programm „Lieblingsplätze“ möglich. „Wenn man das Ergebnis nach dem Umau sieht, muss man sagen, dass Programm hat seinen Zweck erfüllt“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos).

Weil auch die Regale für die Bücher in die Jahre gekommen waren, entschloss sich die Gemeinde, neue Möbel zu kaufen. Das war durch Spenden von den Stadtwerken Döbeln und der Kreissparkasse Döbeln möglich. Und so hat die Bibliothek jetzt nicht nur neue Regale für die 1 600 Medien, sondern auch eine Spielecke, einen Tisch mit Stühlen und einen ordentlichen Arbeitsplatz für Ute Friedrich.

Unterstützung und auch immer aufbauende Worte bekam sie von der Leiterin der Kreisergänzungsbibliothek Ines Reimer. „Wir haben hier gesessen und Papierschnipsel hin- und hergeschoben, wie der Raum am besten eingerichtet werden kann“, so Reimer. Was dabei herausgekommen ist, kann sich sehen lassen. Dieser Meinung ist auch Leserin Rita Maja. Sie freut sich, dass sie nun endlich wieder Bücher ausleihen kann. Und nicht nur das. Sie half auch vor der Eröffnung beim Saubermachen und Einräumen. „Ich wünsche mir, dass die treuen Leser wieder und neue dazukommen“, so Ute Friedrich.

