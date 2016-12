„Jetzt sind die Fraktionen gefordert“ Bad Muskaus Bürgermeister hat die Entscheidung des Stadtrats zur Namensgebung des Grenzvorplatzes überrascht. Wie es weitergeht, sagt er in SZ.

Andreas Bänder ist Bürgermeister von Bad Muskau. Er hätte dem Platz trotz der geringen Wahlbeteiligung einen neuen Namen gegeben. © privat

Bad Muskaus Bürger wurden gefragt und haben sich entschieden. Und zwar dafür, dem Grenzvorplatz den Namen „Hermannsplatz“ zu geben. Weil sich aber nur wenige Einwohner der Pücklerstadt – es waren insgesamt nur 85 – an der Abstimmung beteiligt haben, hat der Stadtrat die Entscheidung verschoben. Die SZ hat bei Bürgermeister Andreas Bänder nachgefragt, wie er die Entscheidung bewertet.

Haben Sie die Entscheidung des Stadtrats so erwartet?

In keiner Weise. Wir hatten uns dafür entschieden, die Bürger Vorschläge einreichen und dann abstimmen zu lassen. Wenn sich an der Abstimmung dann nur wenige beteiligen, dann ist das eben so.

Sie hätten den neuen Namen also trotz der geringen Beteiligung beschlossen?

Ja. Was ist denn die Alternative? Sollen wir die Bürger noch einmal zur Abstimmung aufrufen? Es ist nicht sicher, dass die Beteiligung dann höher ausfällt.

Wie geht es jetzt weiter?

Jetzt sind die Fraktionen im Stadtrat aufgefordert, Vorschläge zu machen. Diese Aufforderung geht dabei speziell an die Fraktionen, die sich in der Stadtratssitzung gegen die Namensgebung ausgesprochen haben.

Denken Sie, dass es zu einer weiteren Befragung der Bad Muskauer kommt?

Ich lass‘ mich überraschen. Die Fraktionen haben bis zur Sitzung des Verwaltungsausschusses im Januar Zeit, ihre Positionen zu erarbeiten.

Welcher Vorschlag ist Ihr Favorit?

Hermannsplatz. Alternativ vielleicht noch Platz der Begegnung. Hermannsplatz passt sowohl auf den Fürsten Pückler als auch auf die Familie von Arnim. Für mich ist der Name deshalb auch nicht zu beliebig beziehungsweise ungenau, wie in der Stadtratssitzung kritisiert worden ist. Pücklerplatz oder einen ähnlichen Vorschlag finde ich hingegen nicht so gut, weil der Name Pückler aktuell inflationär verwendet wird.

zur Startseite