Jetzt sind die Bürger gefragt Die Gemeinde sucht Auswege aus der finanziellen Misere und lädt in der nächsten Woche zu Einwohnerversammlungen ein.

Das Geld bereitet den Schönteichenern Kopfzerbrechen. © dpa

Die Grundschule in Brauna muss dringend saniert werden, das Mehrzweckgebäude Biehla braucht ein neues Dach und die Feuerwehr hat nicht in allen Ortsteilen genügend Löschwasser. Die Gemeinde Schönteichen hat in den nächsten Monaten und Jahren viele Aufgaben – aber kaum Geld, um sie zu erfüllen. Zwei Millionen Euro fehlen, hat die Gemeinde berechnen lassen. Schönteichen denkt deshalb intensiv über eine Eingemeindung nach Kamenz nach.

Der Gemeinderat hatte das Thema in den vergangenen Monaten mehrmals auf der Tagesordnung. Jetzt sollen auch die Bürger von Schönteichen in Einwohnerversammlungen befragt werden. Die Gemeinde lädt deshalb alle Schönteichener in der nächsten Woche nach Biehla, Brauna und Cunnersdorf ein. Die Gemeindevertreter und der Bürgermeister wollen sich ein Bild über die Stimmung machen, sie möchten wichtige Fragen klären, die Situation darstellen und Varianten aufzeigen. Vertreter der Kamenzer Stadtverwaltung werden bei der Gelegenheit Fragen beantworten.

Bürgermeister Maik Weise (CDU) hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er in dem Zusammenschluss mit Kamenz den einzigen Ausweg sieht. Einige Gemeinderäte suchen nach anderen Lösungsansätzen. Die Gemeinderäte Elke Altmann und Eric Franke (Die Linke) schreiben zum Beispiel in einer Presseinfo zur Einwohnerversammlung: „Gemeinsam können wir Wege finden, wie wir für unsere Gemeinde dauerhaft neue, eigenständige Einnahmen erschließen, und wie wir an entscheidenden Stellen die laufenden Ausgaben senken. Wenn uns das gelingt, können wir auch in Zukunft als Gemeinde einen selbstbestimmten, eigenständigen Weg gehen.“

Die Versammlungen finden am Montag im Kulturraum Biehla, am Dienstag im Kulturraum Brauna und am Mittwoch im Mehrzweckgebäude Cunnersdorf statt. Beginn ist jeweils 19 Uhr.

