Jetzt schlägt’s Eleven Die bekannte Kaffeebar auf der Schuhgasse hat nach kurzer Pause wieder geöffnet – mit einer neuen Eigentümerin.

Ein bisschen bunter als früher: Neu-Inhaberin Antje Fischer freut sich mit Ihrem Mann Ralph nach der Renovierung über den Neustart der Kaffeebar „Eleven“ auf der Schuhgasse. © norbert millauer

Pirna. Antje Fischer träumte schon lange von einem eigenen Geschäft, sich beruflich weiterzuentwickeln, auf eigenen Füßen zu stehen. Und nun, durch eine Mischung aus Zufall und Geschäftssinn, hat sich dieser Wunsch schneller als gedacht erfüllt. Antje Fischer ist neue Inhaberin der Kaffeebar „Eleven“ auf der Schuhgasse.

Seit 2012 arbeitet sie schon in der Bar, im vergangenen Jahr dann entschied sich die frühere Besitzerin, das Geschäft aus familiären Gründen abzugeben. „Und plötzlich war es nur noch ein Schritt zu meinem Traum“, sagt sie. Den Sprung in die Selbstständigkeit wagte Antje Fischer schon zu Beginn dieses Jahres, aber erst jetzt hat sie ihre Bar offiziell neu eröffnet. Eine Woche lang im Mai schloss sie das Geschäft, gemeinsam mit ihrem Mann Ralph und anderen Helfern renovierte sie das Café. Mit der neuen Tapete wirkt nun alles etwas bunter als früher. „Wir haben einiges verändert, damit es gemütlicher wird“, sagt die Inhaberin. Das grundlegende Flair, für das die Bar auf Bewertungsplattformen im Internet stets gute Noten einheimst, behielt Antje Fischer allerdings bei – und natürlich auch die spezielle Kaffeemischung, die eigens fürs „Eleven“ von einer Dresdner Rösterei hergestellt wird, und die es sonst nirgendwo in dieser Form gibt. Den Kuchen, den Antje Fischer zum Kaffee reicht, bäckt sie selbst.

Und neben der kulinarischen Kost soll es bald auch geistige geben: Weil Antje Fischer gern liest, will sie in der Bar eine Buchtausch-Stelle etablieren. Gäste können sich einer eigens dafür eingerichteten Ecke Schmökerstoff mitnehmen, wenn sie ihrerseits Bücher mitbringen und für andere Lesehungrige dalassen.

zur Startseite