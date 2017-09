Jetzt probt Marlon Roudette Im Löbauer Haus Schminke laufen die Vorbereitungen für das Privatkonzert am Dienstagabend.

Blick auf das Haus Schminke in Löbau. © Rafael Sampedro

Löbau. Der letzte Ton vom Schlagzeug ist verklungen. Aber kein Applaus brandet auf. Dabei hat gerade Marlon Roudette im Haus Schminke gesungen, eben einen seiner neuesten Songs, Ultra Love. Weil der Architekt Hans Scharoun die Villa Schminke mit viel Glas und wenig Lärmschutz gebaut hat, ist die Musik auch draußen zu hören. Hinter der Glasfront im Wintergarten sind ein Schlagzeug und eine Gitarre zu sehen - und die Umrisse von Marlon Roudette.

Die Menschen draußen im Garten der Villa sind herzlich wenig beeindruckt. Einige Zaungäste auf der Straße schon. Es ist Dienstagmittag, und das hier ist nur der Soundcheck. Am Abend sollen ein paar Fans viel näher an den Londoner Musiker herankommen, bei einem „Privatkonzert“ im Haus Schminke. „Privatkonzert“, so heißt das neue TV-Format, das MDR und Deutsche Welle derzeit in Haus Schminke aufzeichnen. (SZ/sod)

