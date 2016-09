Jetzt planschen Hunde im Stadtbad Nach Saisonschluss öffnen einige Bäder für besondere Angebote. Jetzt auch in Radeberg.

Die Radeberger Hundetrainerin Romy George lädt am Sonntag und Dienstag zum Hundeschwimmen im Stadtbad ein. © Thorsten Eckert

Frostbeulen dürfen die Hundebesitzer nicht wirklich sein. Zumindest dann nicht, wenn sie Sonntag und am kommenden Dienstag mit ihrem Vierbeiner im Radeberger Stadtbad schwimmen gehen wollen. Die Radeberger Hundetrainerin Romy George lädt dann zum Schwimmkurs für und vor allem mit Hunden ein; „und natürlich ist es wichtig, dass für einige Übungen die Besitzer auch mit ins Wasser gehen“, sagt sie. Mit um die 18 Grad Celsius plätschert es dabei aktuell im Edelstahlbecken des Stadtbads. Also durchaus noch machbar, findet die Hundetrainerin.

Und Romy George geht auch davon aus, dass sich viele Hundebesitzer die Chance nicht nehmen lassen. Die Nachfrage nach solchen Angeboten sei groß, und so gibt es deutschlandweit nach Saisonende die Aktion „Hund im Freibad“ weiß sie. Hygienische Bedenken gibt es keine – „das Wasser wird ja vorm Saisonstart sowieso komplett abgelassen, das Becken geschrubbt“, macht Michael Weber vom Stadtbadverein deutlich. Während der Badesaison sind Hunde im Radeberger Bad verboten, „und das bleibt auch so“, stellt er klar. Aber Tiere im Stadtbad seien nun auch nichts wirklich Neues, „denn wir hatten ja auch schon regelmäßig vor Saisonbeginn den Schulprojekt-Zirkus hier bei uns im Bad, auch da hat es keinerlei Probleme gegeben“.

Scheu vorm Wasser verlieren

Was werden die Hunde nun aber lernen, beim Schwimmkurs im Stadtbad? „Zum Beispiel sollen sie die Scheu überwinden, vom Beckenrand ins Wasser zu springen“, beschreibt Romy George. Und überhaupt sollen die Hunde die Scheu vorm Wasser verlieren. Auch das Apportieren – also das Zurückbringen von Gegenständen – wird geübt. „Ich werde bei diesem Kurs interessante Tipps vermitteln, welche Möglichkeiten das Wasser für Beschäftigungsformen von Hunden bietet – und natürlich geht es auch darum, dass Hunde bestimmte Kommandos lernen und vor allem akzeptieren“, zählt die Hundetrainerin auf. „Und wie gesagt, es ist ein wunderbares Erlebnis, mal mit seinem Hund gemeinsam zu schwimmen – oder ihm im klaren Stadtbadwasser beim Schwimmen zuzuschauen“, kommt die Radebergerin sogar ein wenig ins Schwärmen.

Ob das Ganze nun eine feste Einrichtung nach Saisonschluss im Radeberger Stadtbad wird, muss sich zeigen. Vor zwei Jahren hatte Romy George mit ihrer Hundeschule einen solchen Kurs schon einmal im damals noch geschlossenen Zschonergrund-Bad in Dresden angeboten. „Und das kam so gut an, dass mich immer wieder Leute gefragt haben, wann es eine Wiederholung gibt“, sagt sie.

„Hund im Freibad“ im Stadtbad Radeberg, 25. September 12.30 bis 14.30 Uhr und am 27. September 17.30 bis 19.30 Uhr. Anmeldung: Telefon 0163 8845570

