Jetzt muss alles gewonnen werden

Nun wird es eng; Die Handballfrauen vom SSV Heidenau müssen mehr denn je um den Klassenerhalt in der Sachsenliga bangen. Vier Spieltage vor Saisonende verlor der Tabellenvorletzte trotz einer über weite Strecken kämpferisch guten Leistung gegen die Drittliga-Reserve des HC Leipzig mit 24:32 (15:18). Wegen krankheits- und berufsbedingten Ausfällen waren die Elbestädterinnen nur mit vier Feldspielerinnen aus der Ersten Mannschaft angetreten. Vier Akteurinnen aus der zuvor siegreichen Heidenauer Reserve halfen aus. „Das kann man nicht hoch genug bewerten, das ist so etwas von in Ordnung, zumal unsere Zweite ausfallbedingt auch keine Auswechsler hatte“, sagte SSV-Coach Bernd Heinze nach der fünften Niederlage in Folge für sein Team.

„Ich kann den Mädels keinen Vorwurf machen, im Gegenteil: Unter diesen Bedingungen bin ich sehr zufrieden“, so Heinze. „Bis zur 51. Minute haben sie die taktischen Vorgaben umgesetzt und ein super Spiel gezeigt. Dann haben auch die Kräfte und die Konzentration nachgelassen, was zu Fehlern führte, die dann das Spiel entschieden haben.“

Der SSV hatte die Partie anfangs bis zur zehnten Minute ausgeglichen gestalten können. In der zweiten Halbzeit gelang es Heidenau sogar, zweimal in Führung zu gehen. Doch nach dem Treffer zum 24:23 von der mit sechs Treffern insgesamt erfolgreichsten Heidenauerin Elisabeth Klammer, die schon bei der SSV-Reserve aufgelaufen war, lief es nicht mehr rund. In Unterzahl gerieten die Elbestädterinnen wieder in Rückstand, die Gäste trafen neunmal in Folge.

Nun warten mit Bischofswerda, Plauen-Oberlosa, Glauchau/Meerane und Chemnitz II Gegner, die zwar durchaus schlagbar wären. Allerdings muss Heidenau wahrscheinlich auch wirklich alle Partien gewinnen, um doch noch den Ligaverbleib zu packen. „Das ist möglich, und die Mädels werden alles geben“, sagt Heinze. „Unmöglich ist der Klassenerhalt jedenfalls für uns noch nicht.“

Derweil spitzt sich auch bei Ligakonkurrent HCS Neustadt-Sebnitz der Abstiegskampf zu. Die Neustädterinnen benötigen jeden Punkt, um sich aus der Gefahrenzone zu befreien. Gegen Rückmarsdorf gelang das am Wochenende nicht – der HCS verlor mit 18:26. Dabei war Trainer Bernd Berthold mit seinem Team nicht unzufrieden. Allerdings hatte er ein Problem mit dem Haftmittelverbot in der Rückmarsdorfer Halle. „Einfach furchtbar. Wir kriegen klebefreie Spiele einfach nicht hin. Für uns ist es ein Nachteil, mit dem wir nicht umgehen können. Das Ergebnis ist letztlich viel zu hoch.“

Positiv hob Berthold die Abwehrleistung seines Teams hervor. Und auch sonst lief es trotz vieler vergebener Würfe lange Zeit nicht schlecht, bis zum 13:14 in der 35. Minute hielt der HCS mit. Danach zog Rückmarsdorf davon. Auf maximal vier Tore Differenz kamen die Neustädterinnen mehrmals noch heran, aber die Gastgeberinnen brachten ihren Vorsprung letztlich clever über die Zeit. So müssen auch die Neustädter Damen nun alles auf die letzten vier Begegnungen setzen. Die noch ungewisse Anzahl an Absteigern fordert das Team zusätzlich. Bertholds Ziel: Drei Siege sollen bis zum Saisonende noch her.

