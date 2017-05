Jetzt müssen die Jungen ran

Der Metallbetrieb Taupitz hat es hingekriegt – die Übergabe in der Familie. Das gelingt nur wenigen Familienunternehmen. © anne hübschmann

Bislang sind junge Führungskräfte in sächsischen Unternehmen die Ausnahme. Aber nach der Mittelstandsstudie „Next Generation: Neues Denken für die Wirtschaft“ steht ein Führungswechsel bevor. Das gaben 34 Prozent der sächsischen Unternehmen an, die die Kantar TNS im Auftrag der Commerzbank befragte. Deutschlandweit hat die Studie 2010 Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab 2,5 Millionen Euro erfasst.

Gleichzeitig gibt jedes zweite Unternehmen an, dass ein Modernisierungsbedarf bestehe. Burkhard von der Osten, Niederlassungsleiter der Dresdner Commerzbank, sagt dazu: „Mittelständische Unternehmen haben die besten Voraussetzungen, den Wandel hin zum Unternehmen der Zukunft zu vollziehen.“

84 Prozent dieser Unternehmen wurden zwar in den letzten 30 Jahren gegründet, doch bieten sie viele Produkte in gesättigten Märkten an. Das macht eine Veränderung notwendig. Es soll an den Mitarbeiterqualifikationen, dem Marketing und den Produktionseinrichtungen gearbeitet werden. Neben der starken Konkurrenz stellen Schlüsseltechnologien eine Herausforderung dar. Doch das gilt nicht für alle. Bereits 12 Prozent der Unternehmen sind „Digital Natives“. Sie wurden in den letzten zehn Jahren gegründet. Ihre Führungskräfte sind mit den neuen digitalen Herausforderungen aufgewachsen. (SZ/nf)

