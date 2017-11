Jetzt mehr A-cappella-Gesang Sie singen vierstimmig und brauchen keine Klavierbegleitung: Der Männerchor unter Jürgen Becker hat einiges vor.

Der Männerchor Großenhain-Reinersdorf gestaltet am Sonntag den Großenhainer Gedenkgottesdienst und bereitet für den 17. Dezember ein Adventskonzert vor. © W.Sznura

Einem Gottesdienst einen feierlichen Rahmen geben – das beherrscht der Männerchor Großenhain-Reinersdorf. Doch ein Volkstrauertag ist etwas Besonderes. Auch am Sonntag dieser Woche wird anspruchsvolle Musik gebraucht, um dem Gedenken der IG Mahnmal Ausdruck zu verleihen.

Schon vor zwei Jahren sang der Chor am Volkstrauertag in der Marienkirche. Das war der Wunsch des Chorvorsitzenden Siegfried Behla, der auch der IG Mahnmal vorsteht. „Wir bringen nun das Ave Verum von Mozart zu Gehör, von Dvorak Hebe Deine Augen auf und aus der Messe von Charles Gounod drei weitere Sätze“, sagt Chorleiter Jürgen Becker . Das könne der 30-köpfige Männerchor gut bewältigen. Zur anschließenden Andacht im Turmraum sind dann „Deep river“ und „Sag mir, wo die Blumen stehen“ sowie der Kanon Dona nobis pacem zu hören.

Zwei gute neue Stimmen

Obwohl die Gounod-Messe mit Orgelbegleitung durch Joachim Jänke dargeboten wird, singt der Männerchor verstärkt ohne Instrumentalbegleitung und vierstimmig. „Das ist neu und eine Herausforderung“, so Jürgen Becker. Doch der Chor sei in seiner stimmlichen Präsenz gewachsen. Das geht nicht zuletzt auf zwei neue kräftige Stimmen zurück: Dr. Wendrock aus Kleinthiemig und Gisbert Münch aus Großenhain. Sie seien schon eine gute Stütze des Chores geworden. „Vielleicht bekommen wir durch die Auftritte weitere Interessenten“, wünscht sich Jürgen Becker.

Das könnte auch am 2. Dezember der Fall sein. An diesem Sonnabend um 16 Uhr tritt der Männerchor wie jedes Jahr auf dem Großenhainer Weihnachtsmarkt auf. Winter- und Weihnachtslieder bringen die Sänger dann zu Gehör. Für den Chor ist ein Konzert auf der Advents-Bühne vor dem Rathaus schon eine Tradition. Ihr Chorleiter Becker ist erst zum zweiten Mal dabei.

Neben diesen beiden Auftritten proben die Herren jeden Mittwoch im Alberttreff auch für ihr großes Weihnachtskonzert. Es findet am dritten Advent, dem 17. Dezember, in der Marienkirche statt. „Wir studieren neue Sätze des Dresdner Komponisten Wilfried Krätzschmar ein“, so der Chorleiter und Krätzschmar-Freund.

Der Dresdner war Rektor der Musikhochschule von 1991 bis 2004 und ist heute Ehrensenator der Bildungseinrichtung und Präsident der sächsischen Akademie der Künste in Dresden. Krätzschmar hat bekannte moderne Lieder wie „Leise rieselt der Schnee“ oder „Guten Abend, schön Abend“ neu vertont. Außerdem werden zum Konzert in der Marienkirche alte traditionelle Weihnachtslieder erklingen. „Oh, Du stille Zeit“ ist der Nachmittag überschrieben, den erstmalig auch das Streichorchester der Musikschule unter Carmen Likuski mitgestaltet. Vier gemeinsame Stücke werden zu hören sein.

Jürgen Becker, der den einzigen Großenhainer Männerchor seit zweieinhalb Jahren führt, ist mit seinen Sängern zufrieden. „Wir mühen uns, es gibt eine hohe Leistungsbereitschaft“, so der 70-Jährige. Der Chor sei neuen Titeln gegenüber aufgeschlossen und habe Spaß beim Singen. Auch mit anderen. Denn im kommenden Jahr will der Männerchor Großenhain-Reinersdorf wieder gemeinsam mit dem Konzertchor Riesa auftreten. Das war vor zwei Jahren schon mit Erfolg der Fall.

Vorverkauf Weihnachtskonzert: 8 Euro, u. a. in der Marien-Apotheke und der Apotheke am Kupferberg sowie 10 Euro an der Abendkasse in der Marienkirche

