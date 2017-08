Kommentar Jetzt lernt doch endlich mal dazu Die Manufaktur nimmt verschärfte Grenzwerte zu Blei nicht kampflos hin. Sachsens Glanz steht auf dem Spiel, meint Peter Anderson.

SZ-Redakteur Peter Anderson © Claudia Hübschmann

Der Europaabgeordnete Hermann Winkler bringt es sehr schön auf den Punkt: Wenn Eltern ihren Babys den Brei in Schüsseln aus echtem Meissener mit Aufglasurmalerei servieren könnten, dann hätten wir es weit gebracht. Wenn der Brei dann noch sauer wäre, zehn Stunden in der Schüssel bliebe und das Baby fünf bis zehn Kilogramm davon pro Tag vertilgen würde, könnten sich vielleicht Probleme mit zu hohen Blei- oder Cadmiumwerten einstellen.

Klingt wie ein Schwank aus dem Eulenspiegel oder Postillon, ist aber das zugespitzte Szenario, welches Brüsseler Bürokraten den neuen Grenzwerten für Blei und Cadmium in Haushaltskeramik und Porzellan zugrunde legen möchten.

Angesichts solcher Weltfremdheit kann man – je nach Temperament – nur resigniert mit dem Kopf schütteln oder wie weiland das HB-Männchen in die Luft gehen. Bedenklich an solchen Luftnummer ist vor allem, dass wir uns überhaupt noch mit ihnen herumplagen müssen. Was muss eigentlich noch passieren, bis den Spitzengremien der EU klar wird, dass die Völker Europas solcherlei überflüssige Normen und derlei Arbeitsplätze gefährdende Gleichmacherei nicht wollen? Jetzt lernt doch endlich dazu.

