Jetzt kommt die Wärme von unten Nach der Sanierung der Kita Pusteblume richten sich Kinder und Erzieher wieder ein. Aber noch ist nicht alles perfekt.

Nach dem Abschluss der Innensanierung der Kita Pusteblume in Wendishain können Erwin (vorn) und die anderen Kinder jetzt noch ungezwungener spielen. Das ermöglichen unter anderem eine Fußbodenheizung in allen Räumen und eine Schallschutzdecke im Krippenbereich. © André Braun

Ohne Teppich auf dem Fußboden sitzen und sich keinen kalten Po holen – für die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Pusteblume in Wendishain ist das kein Problem mehr. Während der reichlich viermonatigen Sanierung der Einrichtung haben die Handwerker eine Fußbodenheizung eingebaut. „Mit den Heizkörpern ist auch eine Gefahrenquelle verschwunden“, sagt Kita-Leiterin Ronny Liebau. Über der Fußbodenheizung wurde im Schlaf-, den Gruppenräumen und dem Flur grünes Linoleum verlegt und der Boden dabei auf eine Ebene gebracht. Zuvor gab es zum Gruppenraum der Kitakinder eine Stufe.

Ende vergangener Woche haben die Hausmeister der Kindervereinigung Leipzig, die Träger der Einrichtung ist, und Eltern die Möbel vom Übergangsdomizil – dem Gemeindehaus – wieder in die Kita geschafft und aufgestellt. Die neun Krippen- und 20 Kindergartenkinder haben ihre „alte“ Einrichtung am Montag in Besitz genommen, als wären sie nie weg gewesen.

Dabei haben sie einige Veränderungen sofort entdeckt. Stolz zeigen sie die akkurat aufgereihten Zahnputzbecher im Sanitärbereich. Der ist komplett umgestaltet worden. Wann genau die bisherigen Toiletten und Waschbecken eingebaut wurden, weiß Ronny Liebau nicht, nur dass sie schon vorhanden waren, als sie im Jahr 2004 in der Kita zu arbeiten begann.

Für einen Erwachsenen sind die Waschbecken jetzt in Kniehöhe angebracht. Für die Kinder ist die Höhe perfekt. Deshalb sind nicht nur Svea, Nina und Max schwer davon zu überzeugen, den Raum wieder zu verlassen. Eines der Kinder zieht die Tür zu einer Kabine auf und zeigt auf ein höheres Toilettenbecken: „Das ist für die Großen.“ Für die Jüngeren gibt es entsprechend tiefergelegte Toiletten. Ein bunter Zug, aus dem Kinder verschiedener Nationalitäten winken, fährt über die Fliesen.

In vielen Bereichen der Kita finden sich jetzt auch neue Elektroinstallationen. Der Gruppenraum für die Krippenkinder hat eine Schallschutzdecke erhalten. Während all diese Arbeiten von Fachfirmen erledigt wurden, haben die Hausmeister der Kindervereinigung zu Maurerkelle, Pinsel und Farbe gegriffen und alle Wände verputzt sowie gestrichen.

Für die Innensanierung der Kita Pusteblume hat die Stadt Hartha rund 73 700 Euro ausgegeben. „Zwei Drittel davon sind Fördergeld“, sagt Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). Er überraschte die Kinder kurz nach dem Frühstück mit Schokolade. Nach einem kurzen Blickwechsel mit Ronny Liebau durfte er sie ausnahmsweise auch gleich verteilen.

Ein großer Wunsch der Kitaleiterin, ihrer beiden Erzieherinnen und der pädagogischen Hilfskraft wäre nun noch die Sanierung der Außenfassade. Wenn die Einnahmen der Stadt und die Zuweisungen passen, stellt Kunze eine solche Sanierung in den kommenden fünf Jahren in Aussicht. Als Nächstes stehe erst einmal die Sanierung der Pestalozzi-Oberschule im Vordergrund. Dabei gehe es vor allem um den Brandschutz und die Erweiterung des Horts um 60 Plätze, frei nach dem Motto: „Kurze Beine, kurze Wege.“ Der Brandschutz werde in diesem Jahr in Angriff genommen, der Hort im nächsten Jahr.

Ein weiterer Wunsch der Kita erfüllt sich wahrscheinlich schon 2017. Die Kindervereinigung will die Garderobe modernisieren. „Die Möbel sind zwar robust, aber schon sehr alt“, so Ronny Liebau. Das Konzept sieht Bänke mit Schuhfächern, 24 Garderobenfächer und insgesamt mehr Stauraum in dem Flur vor. Den braucht die Kita auch, die voll ausgelastet ist. „Ich kann erst wieder Kinder aufnehmen, wenn die vier Ältesten in die Schule gekommen sind“, so die Kitaleiterin.

