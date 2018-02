Jetzt kommt das Turbo-Internet

Bautzen. Bis 2020 will der Landkreis Bautzen beim schnellen Internet massiv aufrüsten, praktisch jeden Haushalt und jede Firma an eine schnelle Datenleitung anstöpseln. Jetzt soll dazu die letzte Hürde genommen werden. Nachdem der Kreistag wegen Verzögerungen bei der Ausschreibung anders als geplant noch nicht im Dezember über das bis zu 200 Millionen Euro schwere Vorhaben abstimmen konnte, steht der Beschluss nun für Ende März auf der Tagesordnung. Winken die Kreisräte das Mammutprojekt durch, könnten die Arbeiten bereits in den nächsten Monaten starten.

Angesichts vieler weißer Flecken in der Region hat sich die Verwaltung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Überall dort, wo aktuell noch Geschwindigkeiten von weniger als 30 Mbit anliegen, sollen neue Kabel gezogen werden. Bis zu 30 000 Haushalte und fast 4 500 Firmen verteilt auf den gesamten Landkreis könnten davon profitieren. Ausnahme sind Gemeinden und Städte wie Cunewalde, Wilthen oder Bischofswerda, wo verschiedene Anbieter bereits von sich aus am Ausbau des Turbo-Internets dran sind.

Die neuen Leitungen sollen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit ermöglichen. Das ist mehr als genug, um beispielsweise hochauflösende Filme über das Internet ruckelfrei zu empfangen. Um das Vorhaben zu stemmen, hatte die Kreisverwaltung vor eineinhalb Jahren ein in Sachsen beispielloses Programm auf den Weg gebracht. Mit vielen Fördermillionen vom Bund und vom Freistaat sollen im Landkreis Bautzen auch dort neue Strippen gezogen werden, wo Telekommunikationskonzerne bislang mangels Rentabilität von sich aus den Ausbau des schnellen Internets gescheut hatten.

Nach dem Start der Ausschreibungen hatten sich bis zum Sommer des vergangenen Jahres bei der Kreisverwaltung gleich mehrere Firmen gemeldet und ihr festes Interesse bekundet. Zu den weiteren Details des Ausbaus wollte sich die Kreisverwaltung noch nicht äußern. Ursprünglich sollte der Ausbau bis Ende nächsten Jahres erfolgen. Durch die Verzögerungen bei der Ausschreibung hatte die Kreisverwaltung diesen Termin allerdings um ein Jahr nach hinten verschoben. (SZ/sko)

