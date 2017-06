Jetzt kommen die Himbeeren Auf dem Feld bei Großnaundorf kann man jetzt neue Früchte pflücken.

In Großnaundorf kann man jetzt Himbeeren pflücken. © André Schulze

Die Erdbeerernte geht dem Ende entgegen. Für Selbstpflücker ist aber noch lange nicht Schluss. Es gibt neue Früchtchen. In Großnaundorf und Kaschwitz reifen jetzt die Himbeeren auf den Feldern und können quasi ab sofort gepflückt werden. In Großnaundorf täglich von 7 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. In Kaschwitz täglich von 6 bis 18 Uhr. Wer sich nicht selbst bücken und pflücken will, der kann auch Himbeeren im Körbchen kaufen. (szo)

