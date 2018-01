Jetzt kann die Vogelhochzeit beginnen

Schulleiterin Gabriele Bulang hält die Kiste mit einer der neuen Trachten, weitere sind links im Bild zu sehen. Bei der Übergabe der Trachten war auch Petra Kupke (2.v.r.) zugegen. In ihrer Schneiderei sind diese Trachten angefertigt worden. Foto: SiRi

Die Krabat-Grundschule in Wittichenau erhielt am Donnerstag ihre ersten eigenen Trachten für das sorbische Fest der Vogelhochzeit, das am 25. Januar gefeiert wird. Mit den 13 Trachten kann ein kompletter Brautzug dargestellt werden. Petra Kupke hat in mühevoller Kleinarbeit die Trachten genäht. Einen Teil der Kosten übernahm die Stiftung für das sorbische Volk, ein weiterer Teil wurde mit Fördermitteln finanziert. Den Eigenanteil in Höhe von 30 Prozent steuerte der Schulförderverein bei. TAGEBLATT kam am Rande der Trachtenübergabe mit der 50-jährigen Schneidermeisterin aus Räckelwitz ins Gespräch.

Frau Kupke, seit wann sind Sie Schneiderin und warum haben Sie ausgerechnet diesen Beruf gewählt?

Ich habe den Beruf der Schneiderin im Jahre 1984 erlernt. Seit 25 Jahren betreibe ich eine selbstständige Schneiderei und darf mich seit 2012 auch Schneidermeisterin nennen. Diese Arbeit erfüllt mich mit sehr viel Freude und Stolz, kann ich doch damit dazu beitragen, dass die sorbischen Traditionen erhalten, gelebt und in die nächsten Generationen weitervermittelt werden. Ich habe von diesem Beruf der Trachtenschneiderin schon in meiner Schulzeit seit der 5. Klasse geträumt, weil mich die Arbeit damals schon sehr fasziniert hat.

Wie viele Trachten haben Sie bereits genäht und für welche Anlässe?

Das kann ich gar nicht so genau sagen. In den über 20 Jahren meines Berufslebens habe ich für sehr viele Kindereinrichtungen, Schulen, Chöre, Tanzgruppen, Ensembles und für Karnevals-Veranstaltungen sowie für Privatpersonen geschneidert. Ich kann aber von mir behaupten: Keine meiner Kolleginnen (die zur Innung Sachsen zählen) näht so viele Trachten und Kostüme für Kinder wie ich.

Wie kam die Zusammenarbeit mit der Krabat-Grundschule zustande?

Seraphina Paschke von der Stiftung für das sorbische Volk hat den Kontakt zu mir hergestellt und sich um alle Formalitäten gekümmert.

Über welche neuen Trachten darf

sich die Krabat-Schule freuen?

Zur traditionellen Vogelhochzeit, die in der Schule am 26. Januar gefeiert und begangen wird, werden die Braut, der Bräutigam, der Hochzeitsbitter, zwei Brautführer, zwei Patinnen und zwei Brautjungfern die neuen Trachten tragen. Zudem werden vier Kinder mit Festtrachten gekleidet sein. Es ist also ein kompletter Brautzug.

Wie lange dauerte es, die einzelnen Trachten für die Wittichenauer Grundschule anzufertigen?

Das war unterschiedlich, da wirklich sehr, sehr viel Handarbeit darin steckt. Ein Beispiel: Für ein einziges Perlennetz benötige ich 40 Stunden. Und ich habe drei Perlennetze angefertigt. Dass sind etwa 1,5 Kilogramm Perlen, die ich da verarbeitet habe. Für die Trachten habe ich Baumwolle, Mikrofaser, Schurwolle und Polyester verwendet. Für eine einzige Tracht, deren Fertigstellung etwa vier Wochen dauert, braucht es ungefähr zehn Meter Stoff.

Was ist das Besondere an den Trachten, die Sie fertigen?

Es handelt sich um katholische Trachten der Sorben aus Bautzen. Das ist wichtig, denn es gibt ja verschiedene Trachten. Die Trachten, die ich anfertige, werden ganz besonders oft bei unterschiedlichsten Anlässen wie bei Fronleichnam, Hochzeiten, Taufen, Kommunion, Maibaumwerfen und bei Firmungen in Kindergärten, Schulen, im Elternhaus und im Dorfleben sowie in unterschiedlichen Vereinen wie Tanz- und Trachtengruppen getragen.

Was ist das für Sie für ein Gefühl, wenn Ihre Trachten getragen werden?

Ich bin natürlich Sorbin und spreche auch meine Muttersprache. Alle Kunden werden, wenn sie denn mögen, in der sorbischen Sprache von mir bedient, wenn ich die Trachten übergebe. Das ergibt dann auch den perfekten Rahmen. Ich freue mich immer riesig, wenn ich die Trachten dann angezogen sehe. Dann bin ich natürlich stolz auf meine monatelange Arbeit. Jede Tracht ist ein Unikat, da sich die jeweiligen Stickarbeiten nie wiederholen.

zur Startseite