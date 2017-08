Jetzt kann der Bismarckturm ausgebaut werden Großzügige Spender haben noch mal richtig tief in die Tasche gegriffen – 280 000 Euro sind jetzt zusammen.

Es ist vollbracht – das Geld für den Ausbau des Bismarckturms ist beisammen. Am Dienstagabend trafen sich Spender am Turm, um Jens Baumann (rechts) vom Denkmalverein die letzte große Spende zu übergeben. Mit dem Scheck: Unternehmer Peter Heil, der die gesammelte Summe verdoppelte.

Das Plakat, wie der Turm ausgebaut wird, hängt noch an der Nordseite.

Da stehen sie in der Abendsonne unterm Radebeuler Bismarckturm, gönnen sich ein Glas Sekt und freuen sich einfach. Am Dienstagabend trafen sich einige der 22 Geldspender, die in den letzten Wochen noch mal richtig tief in die Tasche gegriffen haben, um das Ausbauprojekt für den Turm 100-prozentig sicher zu machen.

11 760 Euro sind so zusammengekommen. Der Radebeuler Unternehmer Peter Heil – Investor am Glasinvest-Standort – hatte versprochen, die Summe zu verdoppeln. Und hat Wort gehalten. Den Scheck als Symbol übergab er an Jens Baumann, Vorsitzender des Radebeuler Denkmalschutzvereins.

Vor reichlich sieben Jahren hatten die Frauen und Männer im Verein für Denkmalpflege und neues Bauen Radebeul die Idee, den Turm begehbar zu machen. Der höchste Aussichtspunkt der Stadt mit einem fantastischen Rundblick. Nach Norden reicht das Auge mindestens bis zum Schloss Moritzburg. Richtung Süden sind die böhmischen Berge hinter dem Elbsandsteingebirge zu erkennen. Der Turm war, seit er über den Weinbergen steht, nicht als Aussicht gedacht. 1907 wurde er errichtet, wie auch an anderen Orten Deutschlands, um den Staatsmann Otto von Bismarck (1815-1898) zu ehren. Auf den Türmen brannten zu bestimmten nationalen Anlässen Feuer.

Das ist heute nicht mehr so gedacht. Der Turm soll, zwischen Spitzhaus und Spitzhaustreppe gelegen, ein noch größerer touristischer Anziehungspunkt werden, als er ohnehin schon ist. Um das Wirklichkeit werden zu lassen, muss er vor allem im Innern ausgebaut werden. 280 000 Euro sind jetzt aus Spenden von Bürgern und Firmen zusammengekommen.

Mit dem Geld, so Jens Baumann, sind bereits der Putz im Innern und das Gerüst bezahlt worden. Der obere Kranz ist stabilisiert. Die Bodenplatte ist auch schon drin. In den nächsten Wochen soll das entscheidende Bauteil als Auftrag der Stadt ausgeschrieben werden – die Treppe mit 83 Stufen. Auf denen werden Spendernamen mit einer Messingplatte verewigt. Die Tür, Handläufe und Videotechnik müssen noch installiert werden. Baumann rechnet vorsichtig und möchte am 2. September 2018 den Turm für jedermann zum Besteigen eröffnen. Dann wäre es zwar nicht mehr der 110. Jahrestag nach der ersten Eröffnung des Bauwerks, wie bisher geplant, aber ein sicherer Zeitpunkt.

Als Zwischenfreude kann sich der Vorsitzende des Denkmalvereins vorstellen, am 1. April nächsten Jahres einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. An diesem Tag ist Bismarcks Geburtstag und höchstwahrscheinlich die Treppe schon drin. Vor sieben Jahren, zum Start der Spendenaktion, gab es schon mal so ein Ereignis. Über ein Gerüst durften sich Besucher ein Gefühl davon verschaffen, wie toll es ist, einen solchen Ausblick zu haben. Weit über 1000 nutzten damals die Gelegenheit.

Künftig soll der Turm über ein Drehkreuz mit Geldeinwurf begehbar sein. Die Stadt will das Gelände rund um den Bismarckturm gestalten. Baumann kann sich vorstellen, dass dann das Parken einen Euro mehr kostet und mit dem Ticket auch der Turm bestiegen werden kann. Vorausgesetzt, die Stadt kommt jetzt zügig mit Plan voran. Die Wahnsdorfer warten schon lange darauf.

