Jetzt ist Schicht im Kabelschacht Das Verlegen von Stromleitungen ist in den meisten Straßenzügen beendet. An der Chemnitzer Straße sind Nacharbeiten nötig.

Wie hier in der Lönsstraße hat der Energieversorger Mitnetz Strom noch in vielen weiteren Straßenzügen sowie in einigen Ortsteilen von Leisnig Nieder- und Mittelspanungsleitungen sowie Trafostationen erneuern lassen. Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Im nächsten Jahr geht der Leitungstausch in Teilen der Leisniger Altstadt weiter. © Archiv/Dietmar Thomas

Fast zwei Jahre sind in Teilen von Leisnig Nieder- und Mittelspannungskabel getauscht, Freileitungen in die Erde gelegt worden, was sie weniger störanfällig macht. Das hat für die Nutzer im Umfeld den Vorteil, dass kein Baum mehr in eine Leitung stürzen und – wie am Feiertag in Waldheim passiert – einen längeren Stromausfall verursachen kann. Dafür mussten die Anwohner dort, wo die Leitungen getauscht wurden, mit einigen Einschränkungen leben. Die in der Karl-Liebknecht-Straße mussten rund ein Jahr lang mit einem nur provisorisch geschlossenen Fußweg vorlieb nehmen. Indes sind die Wege dort asphaltiert worden – bis auf die Anbindung zur Meline. Das wird nach Angaben von Bauamtsleiter Thomas Schröder in den nächsten Tagen passieren. An dieser Stelle kommt kleine Asphaltiertechnik zum Einsatz. Eine Verarbeitung mit Hand habe die Kommune abgelehnt, weil sie Qualitätsabstriche befürchtet, sagte Schröder.

In der Chemnitzer Straße hat er den Deckenschluss nach der Verlegung der Stromleitungen abgenommen. „Allerdings müssen noch Mängel im Pflaster der Grundstückszufahrten beseitigt werden“, so der Amtsleiter. Darüber hinaus habe die Kommune moniert, dass die Baufirma die Parktaschen in einem schmutzigen Zustand hinterlassen hat. Auch auf den Grünstreifen seien Pflastersteine, Schmutz und Splitt zurückgeblieben. Das müsse abgestellt werden.

Weitergearbeitet werde nach den Worten Schröders an der Chemnitzer Straße noch zwischen der Tankstelle in Richtung Freibad. Dort hielten sich die Einschränkungen allerdings in Grenzen, da der Tiefbau überwiegend über Grünanlagen und nicht im Gehweg- oder Straßenbereich erfolge.

Restarbeiten stünden ebenfalls an der Lönsstraße/Ecke Eintracht am neuen Trafohäuschen an. „Dort haben wir als Kommune einen separaten Bauauftrag ausgelöst“, sagte Schröder. Der betreffe den Rückbau des Gehweges. Der soll einen abgesenkten Bord bekommen und in Zukunft überfahrbar sein. Diese Änderung begründet die Kommune damit, dass in diesem Bereich nur wenig Fußgänger unterwegs sind, der Verkehr durch den Hochbord aber relativ stark eingeschränkt wird.

Einen offenen Leitungsgraben gibt es noch an der Anton-Günther-Straße. Den will die Baufirma in der nächsten Zeit schließen. Gegebenenfalls bekommt der Abschnitt Jahn-, Günther- bis Lönsstraße nur einen provisorischen Deckenschluss, damit der Winterdienst zu erledigen ist.

